Rząd Morawieckiego znosi część ograniczeń

Na specjalnej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedzieli zniesienie kolejnych obostrzeń mających zapobiegać szerzeniu się koronawirusa SARS COVID-19.

4 maja otwarte zostaną duże centra handlowe. Będą w nich mogły funkcjonować wszystkie sklepy poza restauracjami i kawiarniami, lokalami rekreacyjnymi oraz stoiskami funkcjonującymi w ciągach komunikacyjnych. Zasadą funkcjonowania sklepów będzie zagęszczenie klientów na jego powierzchni nie większe niż jedna osoba na 15 m kw. Każdy klient będzie musiał zakładać maseczkę i rękawiczki, które będzie miał obowiązek zapewnić właściciel sklepu. Dodatkowo w każdej galerii handlowej będzie musiał stać przynajmniej jeden automat z maskami do kupienia.

Rząd zezwolił też by od poniedziałku wrócili do pracy masażyści i rehabilitanci. Otwarte zostaną hotele, motele i inne ośrodki noclegowe oraz kasyna. Jednak w żadnym tego typu budynku nie będą mogły funkcjonować bary czy restauracje.

Kolejne instytucje zostaną otwarte od 6 maja. Od tego dnia rozpocząć działanie będą mogły publiczne i niepubliczne przedszkola i żłobki by przyjmować dzieci osób pracujących. Otwarcie będzie jednak możliwe po konsultacji z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Ministerstwem Edukacji Narodowej i wdrożeniu wytycznych Ministerstwa Zdrowia.

Od 6 maja będą mogły być otwarte także biblioteki, muzea i galerie sztuki. Premier Morawiecki zapowiedział też, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni może zostać przywrócona możliwość korzystania z rowerów miejskich.

Minister Szumowski podkreślił natomiast, że mimo znoszenia części obostrzeń obywatele powinni nadal nosić maski i przestrzegać zasad dystansu społecznego. „Wczoraj w drodze do pracy widziałem, że ogromna liczba osób nie ma maski lub ma maskę osuniętą na brodę – to nie jest odwaga. To jest lekceważenie, że mogę zarazić innych. To objaw egoizmu” – powiedział Szumowski. Jak stwierdził – „Zależą od wskaźników bezpieczeństwa oraz od dystansowania się, minimalizowania poziomej transmisji, która bardzo szybko może skoczyć w górę”.

polsatnews.pl/kresy.pl