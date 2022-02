Nieoficjalne informacje o dymisji ministra finansów

Wzywam Donalda Tuska, by zrezygnował z szefowania Europejską Partią Ludową. Ona jest odpowiedzialna za Nord Stream 2, a przez niego szantaż rosyjski staje się faktem - oświadczył we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Przypomniał, że w obliczu zagrożenia ze strony Moskwy, Polska zaoferowała Ukrainie amunicję defensywną. Sprecyzował, że chodzi m.in. o amunicję, o Gromy i o drony różnego rodzaju, które też mają na celu obronę.

Premier Mateusz Morawiecki poleci we wtorek do Kijowa na zaproszenie ukraińskiego premiera Denysa Szmyhala. W Kijowie spotka się również z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. "Jesteśmy z naszymi sąsiadami solidarni w zagrożeniu. Solidarność i słowa nie wystarczą, one muszą być przekuwane w czyn. Jesteśmy gotowi do pomocy: zarówno w formie przekazania środków pierwszej potrzeby, wiążących się z sytuacją wojenną, ale i broni defensywnej" - powiedział we wtorek premier, cytowany przez portal Interia. Szef rządu był dopytywany, jaka dokładnie amunicja może trafić z naszego kraju na Ukrainę. Poinformował, że chodzi m.in. "o amunicję, o Gromy (polski przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy bardzo krótkiego zasięgu - PAP), i o drony różnego rodzaju, które też mają na celu obronę" - informuje PAP.

Zastrzegł, że będą one służyć tylko w celach obronnych.