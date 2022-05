Media: ofiarą zabójstwa na Nowym Świecie był Polak. Nagranie incydentu trafiło do sieci [+VIDEO]

Jak wynika z ustaleń „Super Expressu”, ofiara niedawnego głośnego ataku nożowniczego na Nowym Świecie była Polakiem. W sieci pojawiło się też nagranie fragmentu bójki, która doprowadziła do śmierci ofiary.

W mediach pojawiły się nowe ustalenia w sprawie zabójstwa, do którego doszło w miniony weekend na Nowym Świecie w Warszawie. Przypomnijmy, że w nocy z soboty na niedzielę (7/8 maja) policja otrzymała zgłoszenie od obsługi sklepu całodobowego na rogu ulic Nowy Świat i Foksal, do którego wszedł zakrwawiony mężczyzna. Gdy pracownicy sklepu zaczęli udzielać mu pomocy, zauważyli, że ma rany kłute na plecach. Na miejsce wezwano policję i pogotowie ratunkowe. Pomimo udzielonej pomocy mężczyzna zmarł. Według nieoficjalnych ustaleń, m.in. „Gazety Wyborczej”, portalu „Warszawa w pigułce” i portalu „Interia”, mężczyzna stał się ofiarą napaści, ponieważ stanął w obronie dwóch kobiet zaczepianych przez grupę – najprawdopodobniej pijanych – cudzoziemców.

„Super Express” poinformował we wtorek o swoich nieoficjalnych ustaleniach w tej sprawie. Wynika z nich, że zabitym był 29-latek pochodzący z województwa kujawsko-pomorskiego, z okolic Tucholi. Otrzymał on dwa ciosy nożem w plecy.

Z kolei portal warszawa.naszemiasto.pl dotarł do nagrania fragmentu bójki, która skutkowała śmiercią 29-latka. Według portalu doszło do niej w bramie przy ulicy Nowy Świat 28. Na nagraniu, które ma wyłączoną fonię, widać co najmniej trzech napastników o jasnym kolorze skóry.

Jak wynika z doniesień „Super Expressu”, nocne burdy w tej okolicy to codzienność. „Właściwie każdej nocy są tutaj bójki, a kobiety słyszą chamskie odzywki. Policja kieruje tu o wiele za mało patroli” – powiedziała gazecie kobieta pracująca na Nowym Świecie. „Agresja i nocne pobicia to tutaj codzienność. Gdyby było tu więcej policji, to może uniknęlibyśmy tej tragedii” – uważa para osiemdziesięciolatków mieszkających przy ulicy Chmielnej.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował Radio Kolor, że trwają rozmowy w sprawie skierowania w niebezpieczne miejsca większej ilości patroli.

W sprawie trwają czynności śledcze prowadzone przez Prokuraturę Rejonową ze Śródmieścia. Śledczy nie udzielają informacji na temat jego szczegółów.

Kresy.pl / se.pl / radiokolor.pl