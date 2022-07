Kaczyński: obecnie na Białorusi nie ma sił, które mogłyby obalić Łukaszenkę

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że obecnie na Białorusi nie ma sił wewnętrznych, które mogłyby obalić Aleksandra Łukaszenkę.

Jak podała Polska Agencja Prasowa, Jarosław Kaczyński na sobotnim spotkaniu z mieszkańcami Bielska Podlaskiego ocenił aktualną sytuację na Białorusi. Jego zdaniem Aleksandr Łukaszenko „za uratowanie swojej władzy zapłacił w istocie niemalże przyłączeniem do Rosji”. Lider obozu rządzącego uznał Białoruś za państwo „już zupełnie podporządkowane Rosji”.

Kaczyński przyznał, że Łukaszenko „wykręca się od udziału w wojnie” na Ukrainie. Według niego robi tak, ponieważ obawia się „zupełnej klęski” w razie włączenia się Zachodu do wojny. Prezes PiS nadmienił, że białoruski przywódca uważa, że „Zachód się w końcu w tę wojnę włączy”.

Według Kaczyńskiego na Białorusi nie ma obecnie sił, które byłyby w stanie obalić Łukaszenkę. „Dlaczego bunt, który wybuchł latem ubiegłego roku [w rzeczywistości było to w 2020 roku – red.], zakończył się jednak przegraną? Po prostu dlatego, że nie przystąpiły do ​​tego buntu wielkie zakłady pracy” – powiedział prezes PiS. Kaczyński przypomniał, że w Polsce „wstrząsnęło komunizmem” przyłączenie się robotników do opozycji z 1968 roku i lat 70. ze „specyficznie wstrzemięźliwym” wsparciem Kościoła. Kaczyński zauważył, że nie widać przesłanek, by na Białorusi wydarzyło się coś podobnego.

„Natomiast być może w Europie będzie kształtował się nowy układ geopolityczny i w ramach tego układu nastąpią zmiany także na Białorusi. Bardzo bym sobie tego życzył, ale nie mogę w tej chwili nikomu tego przyrzekać” – powiedział Jarosław Kaczyński.

Kresy.pl / wnp.pl