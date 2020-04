Polscy medycy wojskowi rozpoczynają misję w Chicago

W czwartek 9 medyków Wojskowego Instytutu Medycznego rozpoczyna tygodniową misję w Chicago, w związku z pandemią koronawirusa.

Przypomnijmy, że wysłanie polskich medyków na misję do USA było jednym z tematów sobotniej rozmowy prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. Jak zapowiadano, polscy medycy mieliby wesprzeć tamtejszą służbę zdrowia, jednocześnie odbywając praktykę w leczeniu pacjentów zakażonych koronawirusem.

W środę szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że polscy medycy wojskowi będą uczestniczyli w uruchomieniu tymczasowego szpitala wojskowego, przeznaczonego dla ponad 2 tys. pacjentów. Jak podano, celem wyjazdu jest wsparcie sojuszników, wymiana doświadczeń i zdobycie wiedzy, która może być wykorzystana w Polsce przy zwalczaniu pandemii SARS-CoV-2.

– Polscy medycy z jednej strony będą się dzielić swoimi doświadczeniami z Polski i Lombardii, z drugiej strony dbamy o to, żeby jak największa liczba żołnierzy Wojska Polskiego była przeszkolona – powiedział minister Błaszczak. Według jego zapowiedzi, niebawem 30 tys. polskich żołnierzy ukończy szkolenie ze wsparcia medycznego, żeby w razie potrzeby pomagać cywilnej służbie zdrowia, a w pewnych przypadkach nawet ją zastępować.

Wojskowy Instytut Medyczny zaznaczył, że wysłani do USA medycy posiadają szerokie kompetencje i doświadczenie, zdobyte m.in. w Lombardii, gdzie nieśli pomoc w walce epidemią.

W Stanach Zjednoczonych Polacy wezmą udział w seminariach i webinariach z tamtejszymi lekarzami, w szpitalach i lokalnych centrach medycznych. Tam polski personel podzieli się doświadczeniami z opieki i leczenia zakażonych koronawirusem. Przewidziane jest również spotkanie z personelem medycznym oraz projektantami powstającego z udziałem US Army największego tymczasowego szpitala w Chicago. Docelowo, będzie można udzielać tam pomocy nawet 2250 zakażonym koronawirusem jednocześnie. Pierwsi pacjenci mają trafić tam jeszcze w tym tygodniu.

Ponadto, w środę czterech medyków Wojskowego Instytutu Medycznego rozpoczęło trzydniową misję szkoleniowo-medyczną w Słowenii, gdzie mają wymieniać się wiedzą i doświadczeniami w zakresie sposobów i warunków udzielania pomocy ofiarom koronawirusa.

Jak informowaliśmy, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, zachęcał na swoim profilu w mediach społecznościowych do ponownego otwierania gospodarki. Prezydent wielokrotnie podkreślał, że gospodarka jest ważniejszym problemem niż pandemia koronaiwrusa. Jak przekazywaliśmy, w wywiadzie, który ukazał się we wtorek w Washington Post, szef Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Robert Redfield powiedział, że Amerykanie powinni przygotować się na drugą falę epidemii, która może być gorsza niż pierwsza.

PAP / rmf24.pl / Kresy.pl