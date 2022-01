Wybitny tenisista zagrożony deportacją z Australii

Serbski tenisista Novak Djoković został zamknięty na kwarantannie w ośrodku dla imigrantów w Melbourne. Zawodnik, który przybył do Australii, by walczyć o kolejne zwycięstwo w turnieju Australian Open, może zostać deportowany, ponieważ nie jest zaszczepiony przeciw COVID-19.

Jak podaje agencja Reutera, powołując się na ojca Djokovicia, najlepszy obecnie tenisista świata wylądował na lotnisku w Melbourne w środę krótko przed północą czasu lokalnego. Sportowiec miał ważną wizę wydaną przez rząd federalny na podstawie zwolnienia z obowiązku posiadania szczepienia wydanego przez rząd stanu Wiktoria. Wiza została jednak anulowana na lotnisku przez straż graniczną, która zażądała od Djokovicia podania uzasadnienia powodów zwolnienia, czego zawodnik zrobił.

Minister zdrowia Greg Hunt powiedział, że anulowanie wizy nastąpiło po przeglądzie zwolnienia lekarskiego Djokovicia przez funkcjonariuszy granicznych, którzy przyjrzeli się „uczciwości i dowodom, które za tym stoją”.

Djoković dotąd konsekwentnie odmawiał ujawnienia, czy zaszczepił się przeciw COVID-19. Jednocześnie był krytykiem obowiązkowych szczepień. We wtorek ujawnił na Instagramie, że otrzymał zwolnienie lekarskie od szczepienia i że wybiera się na Australian Open, by zdobyć rekordowy 21. wielkoszlemowy tytuł.

Tenisistę umieszczono w zamkniętym ośrodku dla imigrantów. W czwartek odbyła się jego rozprawa deportacyjna, którą odroczono do poniedziałku. Prawnik reprezentujący rząd zgodził się na to, że 34-zawodnik nie zostanie do tego czasu deportowany. Sędzia Anthony Kelly powiedział podczas rozprawy do prawnika Djokovicia, że w tym przypadku „ogon nie będzie machał psem”.

Według Reutersa sprawa Djokovicia wywołała napięcia pomiędzy rządem federalnym a władzami stanowymi, które zwolniły tenisistę ze szczepienia. Takie zwolnienie może zostać wydane w określonych przypadkach, np. z powodu choroby serca.

Ojciec Djokovicia oskarżył australijskie władze o uwięzienie syna i przez to „deptanie po całym serbskim narodzie”. Prezydent Serbii Aleksandar Vucic napisał na Twitterze, że rozmawiał z Djokoviciem i oskarżył australijski rząd, na czele z premierem kraju, o „nękanie” zawodnika.

Kresy.pl / reuters.com