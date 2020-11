Szef kancelarii prezydenta liczy na dobre relacje z nowymi władzami Litwy

Szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski podsumował dwudniową wizytę głowy państwa na Litwie.

Jeszcze w Wilnie Szczerski stwierdził – „Mimo zmiany politycznej na Litwie możemy być pewni kontynuacji dobrych relacji polsko-litewskich” – zacytował portal Wilnoteka. Ocenił przy tym stanowisko poszczególnych czołowych polityków litewskich – „Zarówno wczoraj rozmowy z prezydentem Litwy, z nową panią przewodniczącą Sejmu, jak i dzisiaj z przyszłą panią premier potwierdziły, że nowa koalicja rządząca na Litwie chce podtrzymać strategiczny wymiar relacji polsko-litewskich.”

Szef Gabinetu Prezdyenta wymienił dwie priorytetowe płaszczyzny na których oczekuje współpracy z Litwą. Pierwsza to płaszczyzna obrony – „W kontekście zmiany politycznej, jaka zachodzi w USA, jest ważne, żeby kraje nasze trzymały wspólną linię, jeśli chodzi o wagę obecności sojuszniczej na wschodniej flance NATO, żeby się wzajemnie wspierały, i taka deklaracja padła dzisiaj ze strony przyszłej pani premier Litwy”.

Priorytet w polityce polskich władz wobec Litwy ma jeszcze „współpraca gospodarcza szczególnie w kwestii infrastrukturalnej w ramach Trójmorza na osi Północ–Południe”. Szczerski wymieniał tu budowaną linię kolejową Rail Baltica i drogę Via Baltica, obecność Orlenu na Litwie, a także konieczność budowy „połączeń gazowych i synchronizacji sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich z Europą”. Jak podsumował – „To są dwa główne elementy strategicznych relacji polsko-litewskich, które nie powinny się zmieniać”.

Mówiąc o priorytetach w stosunkach z Litwą Szczerski nie wymienił wśród nich kwestii praw 200-tysięcznej społeczności Polaków Wileńszczyzny od 30 lat poddawanych w tym państwie zinstytucjonalizowanej dyskryminacji.

We wtorek w czasie konferencji prasowej z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą prezydent Polski został przez niego wezwany do do przestrzegania „praw i wolności człowieka” i do dialogu w sprawie „zdrowia reprodukcyjnego kobiet w Polsce”. W podobnym tonie wypowiedzieli się wcześniej m.in. nowa przewodnicząca Sejmasu oraz lider konserwatystów Gabrielus Landsbergis, typowany na nowego szefa MSZ Litwy.

wilnoteka.lt/kresy.pl