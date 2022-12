Prezydent zawetował nowelizację ustawy oświatowej

Chodzi o "Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)", który został we wtorek przyjęty przez Radę Ministrów. Szef rządu podkreślił, że dotyczy on finansowania m.in. drogi S5, obwodnicy Warszawy, drogi S11, S10 od Szczecina do Warszawy, rozbudowy autostrady A2, a także S8 od Białegostoku do węzła Raczki. "To największy w historii krajowy program budowy dróg. To 294 mld zł, które są zagwarantowane w przyszłych budżetach; dołożymy tutaj kolejnych kilka mld zł" - oświadczył Morawiecki, cytowany przez portal Interia.

