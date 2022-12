Prezydent o milionach Ukraińców w Polsce. Spodziewa się kolejnych

Andrzej Duda oszacował liczbę uchodźców z Ukrainą na 3 miliony. Uznał, że mogą napłynąć kolejni.

„Liczba uchodźców z Ukrainy w Polsce wzrosła, obecnie jest ich ok. 3 mln; może to oznaczać wzrost liczby uchodźców także w Niemczech” – powiedział prezydent Andrzej Duda, który udał się w poniedziałek do Berlina. „Z prezydentem RFN powinniśmy się zwracać do UE o specjalne wsparcie finansowe na pomoc uciekającym przed wojną” – słowa głowy państwa zacytowała PAP.

Jednocześnie prezydent ujawnił, że „Liczba uchodźców w Polsce w ciągu ostatnich miesięcy i tygodni wzrosła”.

Duda powiedział również, że łączne wsparcie militarne jakie Polska udzieliła Ukrainie można wycenić na 2 mld dol. – „Z satysfakcją przyjmujemy informacje o tym, że produkowane w Polsce uzbrojenie sprawdza się i pomaga rzeczywiście żołnierzom ukraińskim bronić terytorium Ukrainy”.

W czasie konferencji prasowej po spotkaniu z Frankiem-Walterem Steinmeierem Duda podkreślał znaczenie relacji z jego państwem – „Polska i Niemcy są związane najsilniejszymi nićmi, wynikają nie tylko ze wspólnej granicy, ale też silnych powiązań gospodarczych” – zacytował portal telewizji TVN. W podobnym tonie wypowiedział się sam gospodarz stwierdzając, że Polska i Niemcy „są i pozostają przyjaciółmi”.

Duda uznał, że Niemcy „były i są wielkim państwem europejskim”. Mówił też o ostatnich 30 lat relacji dwustronnych „na pewno dobrej historii”.

„Panie prezydencie, dziękuję” – Duda powiedział o niemieckiej propozycji przekazania Wojsku Polskiemu wyrzutni rakietowych Patriot – „Polacy przyjęli to jako ważny gest, zwłaszcza po tym, co stało się na naszej wschodniej granicy, kiedy doszło do wypadku. Spadła rakieta, zginęło dwóch polskich obywateli”.

W najbliższych miesięcy w ramach konsultacji dwustronnych ustalą gdzie konkretnie zostaną rozmieszczone te wyrzutnie.

portalspozywczy.pl/tvn24.pl/kresy.pl