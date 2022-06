Liberałowie atakują Komisję Europejską za uruchomienie funduszu dla Polski

Eurodeputowana liberalnej frakcji „Odnowić Europę” (RE) zapowiedziała złożenie wniosku o wotum nieufności dla Komisji Europejskiej.

„Razem z Guyem Verhofstadtem i Luisem Garicano ogłosiliśmy rozpoczęcie zbiórki pod wnioskiem o wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej i jej szefowej Ursuli Von der Leyen” – napisała na Twitterze deputowana Parlamentu Europejskiego Sophie in ’t Veld. Politycy ci reprezentują frakcję liberałów szczególnie krytyczną wobec Polski.

Together with @guyverhofstadt and @lugaricano I launched a call to gather signatures for a motion of censure, following the Von der Leyen Commission’s decision on the disbursement of RFF funds to the Polish government.

— Sophie in 't Veld (@SophieintVeld) June 6, 2022