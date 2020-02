Kosiniak-Kamysz chce embarga na rosyjski węgiel

Władysław Kosiniak-Kamysz, kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta zapowiedział, że będzie dążył do wprowadzenia zakazu importu rosyjskiego węgla.

Lider PSL wystąpił na spotkaniu w Łoniowie w województwie świętokrzyskim gdzie odniósł się do polsko-rosyjskich obrotów handlowych. „To niedopuszczalna sytuacja, kiedy w milionach ton rosyjski węgiel wjeżdża do Polski, a polskie jabłka nie jadą na wschód. Embargo jest wprowadzane na Polskę, a nie na Rosję. Sankcje ekonomiczne nie przyniosły efektu, ponieważ rząd nie spełnił swojej obietnicy, że zablokuje sprowadzanie węgla rosyjskiego do Polski” – słowa Kosiniaka-Kamysza zacytował w sobotę za PAP portal Interia.

Wskazując na rosyjskie embargo na polskie produkty rolne jakie Moskwa wprowadziła w ramach odwetu na przyjęte wobec niej przez Unię Europejską sankcje, Kosiniak-Kamysz zapewnił, że polscy rolnicy „produkują najlepszą żywność na świecie”. Zapowiedział dążenie do tego aby dopłaty unijne do ich działalności zostały zrównane z tymi dopłatami jakie otrzymują rolnicy francuscy i niemieccy. Według przewodniczącego PSL „Prezydent Andrzej Duda w tej kwestii nie zrobił nic. Nie pojechał do Brukseli, nie zabiegał o to, nie osiągnął tego celu. To jest cel, który będzie dla mnie, jako prezydenta niezwykle ważny”.

W czasie swojego wystąpienia Kosiniak-Kamysz mówił też o konieczności poprawienia działań państwa w zakresie gospodarki wodnej. Krytykował działania państwowej spółki mającej podejmować działania na tej płaszczyźnie twierdząc, że „Stworzenie spółki Wody Polskie nie pomogło i nie zmieniło tej sytuacji tylko i wyłącznie spowodowało, że powstała kolejna spółka dla samych swoich, a zadania zostały zabrane samorządowcom”.

Kandydat na prezydenta jako powody konieczności zmian w gospodarce wodnej wskazał na powodzie oraz wzywał do nasilenia melioryzacji, choć w zeszłym roku Polskę dotknęła susza, a sytuacja klimatyczna tej zimy wskazuje, że w roku bieżącym susza może być jeszcze bardziej dotkliwa.

interia.pl/kresy.pl