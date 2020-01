Susza już w zimie

Według danych zebranych przez Wody Polskie aż w sześciu województwach mamy już do czynienia ze stanem suszy atmosferycznej i rolniczej.

„Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podało, że wskaźnik wilgotności gleby w styczniu 2020 roku spadł już poniżej poziomu 40 proc. (a miejscami nawet poniżej 35 proc.) w profilu na głębokości poniżej 1 metra” – napisał we wtorek portal 300gospodarka.pl. Jak twierdzi instytucja przyczyną takiej suchości gleby jest ciepła i sucha zima, w czasie której nie było zbyt wielu opadów deszczu i prawie nie było opadów śniegu. W tym roku topniejący śnieg nie zasili potoków i rzek.

Wody Polskie twierdzą, że jeśli w szybkim czasie nie nastąpi zwiększenie opadów deszczu lub śniegu uprawy wejdą w okres wegetacyjny już w warunkach suszy co odbije się na plonach rolników. Według analityków PKO BP doprowadzi to do jeszcze szybszego wzrostu cen żywności, która i tak drożeje już szybko, napędzając inflację do poziomu najwyższego od siedmiu lat. Tymczasem Wody Polskie zwracają uwagę, że zmienia się charakter opadów w Polsce. W miejsce łagodnych rozłożonych na dłuższy okres czasu następują gwałtowne, ulewne deszcze. W takich warunkach nawet jeśli miesięczna wysokość opadów jest podobna, ze względu na ich charakter mniej wody wsiąka w ziemię.

Susza atmosferyczna i rolnicza panuje już w sześciu województwach: kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, łódzkim i pomorskim. Jednak jak podaje „Gazeta Wrocławska” niski poziom wód jest widoczny nie tylko tam. Jak napisała gazeta w położonym około 40 km od Wrocławia Zalewie Mietkowskim, chętnie odwiedzany przez mieszkańców miasta w porze letniej, poziom wody obniżył się o 6-7 m.

