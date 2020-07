Policja: Odnotowano 382 incydenty związane z wyborami

„Od początku ciszy wyborczej do niedzieli do godz. 14 policjanci w całym kraju odnotowali 382 incydenty w związku z wyborami. Większość z nich dotyczyła zrywania plakatów i umieszczania na nich obraźliwych napisów” – oświadczył w niedzielę podkomisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.

O godzinie 7 rano w niedzielę rozpoczęło się głosowanie w II turze wyborów prezydenckich. Cisza wyborcza obowiązuje od północy w piątek do zakończenia głosowania w niedzielę (godz. 21:00).

Podkom. Rzeczkowski poinformował, że do godziny 14 w niedzielę, doszło do 382 incydentów wyborczych. 348 z nich to wykroczenia (207 to uszkodzenie ogłoszeń, 70 naruszenia ciszy wyborczej i 30 niedozwolone umieszczanie plakatów), 34 zaś przestępstwa dot. m.in. udzielania korzyści majątkowej w zamian za określony sposób głosowania.

Incydenty miały miejsce m.in. w Białymstoku, Krakowie, Wrocławiu i Katowicach.

Policja przypomina, że za złamanie ciszy wyborczej grozi kara grzywny od 20 zł do 5 tys. zł.

W czasie trwania ciszy wyborczej nie wolno prowadzić agitacji, czyli nakłaniać lub zachęcać publicznie do głosowania w określony sposób. Zakazane jest zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień czy rozpowszechnianie materiałów wyborczych. Cisza wyborcza obowiązuje również w internecie.

