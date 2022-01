Pierwszy samolot transportowy An-178-100P dla Ukrainy [+WIDEO]

W ukraińskim Państwowym Przedsiębiorstwie Antonow w Kijowie zaprezentowano pierwszy egzemplarz średniego samolotu transportowego An-178-100P – poinformował we wtorek portal Ukrinform.

Podczas inspekcji samolotu minister obrony Ołeksij Reznikow zauważył, że tworząc An-178-100P Ukraina udowadnia, że ​​Ukraińcy wiedzą, jak się bronić.

„Każdy z nas w dzieciństwie marzył o byciu pilotami, lataniu, ale najtrudniej jest zbudować samolot. Wydaje mi się, że symboliczne jest, że Ukraina demonstruje swoje zdolności obronne poprzez wspólne wysiłki. Ta synergia jest kluczem do naszego zwycięstwa” – poinformował minister.

Podkreślił, że zgodnie z umową dla Sił Zbrojnych Ukrainy wyprodukowane będą nie tylko trzy takie samoloty. „Będzie ich więcej” – zapowiedział Reznikow. „Dzisiaj pokazujemy, że umiemy budować, umiemy latać i umiemy się bronić” – poinformował.

Zastępca dowódcy sił zbrojnych Ukrainy zauważył, że ukraińska armia potrzebuje nowoczesnego i łatwego w obsłudze sprzętu wojskowego. „W końcu ten sprzęt zwiększa nasze możliwości, zwiększa naszą odporność i przybliża nas do zwycięstwa. Ten samolot jest przedstawicielem potrzebnego nam sprzętu. Jestem przekonany, że ten samolot zostanie dostarczony do Sił Zbrojnych Ukrainy na czas i piloci będą go używać dla dobra naszego zwycięstwa” – ogłosił.

Dowódca Ukraińskich Sił Powietrznych gen. broni Oleszczuk obwieścił, że Siły Powietrzne są gotowe na przyjęcie pierwszego w okresie niepodległości Ukrainy samolotu – An-178-100P.

„Przed nami jeszcze trudna droga, aby wyszkolić pilotów na ten samolot, trzeba wyszkolić kadrę inżynieryjno-techniczną by móc go naprawiać i wykonywać zadania” – dodał, zapewniając, że ta droga zostanie szybko pokonana.

Dyrektor generalny Antonowa, powiedział podczas demonstracji samolotu, że wprowadzenie na rynek wojskowego samolotu transportowego An-178-100P jest przełomowym wydarzeniem. Samolot przeznaczony jest przede wszystkim do przewozu osób (do 100 osób), sprzętu, ładunku, skoczków spadochronowych (do 86 osób), a także ewakuacji medycznej rannych (do 40 osób na noszach standardowych, 38 osób na boku).

