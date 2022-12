Pierwsi ukraińscy żołnierze zakończyli szkolenie w Czechach

Ukraińscy wojskowi, szkoleni w Czechach na poligonie Libawa, są gotowi do powrotu na Ukrainę.

Ukraińscy żołnierze byli szkoleni z obsługi broni strzeleckiej, pojazdów opancerzonych, doskonalili także umiejętności dowodzenia.

„Republika Czeska jest z wami. Jesteście bohaterami dla czeskich żołnierzy i dla obywateli Republiki Czeskiej” – powiedziała minister obrony Jana Černochová podczas spotkania z ukraińskim wojskiem.

Do końca przyszłego roku w Czechach mają przejść szkolenie jeszcze 4 grupy ukraińskich żołnierzy, łącznie nawet 4 tys. osób, głównie z jednostek zmechanizowanych. Kolejne szkolenie rozpocznie się pod koniec stycznia 2023 r.

„To także korzyść dla naszej armii, Ukraińcy przekazują nam swoje ogromne doświadczenie” – powiedziała Černochová.

Według Romana Náhončíka, dowódcy Wojsk Lądowych armii czeskiej, wojsko ukraińskie spędziło w Libawie około trzech tygodni.

Kilkusetosobowy oddział ćwiczył strzelanie i przechodził szkolenie taktyczne. W programie było również planowanie ataku, obrony i poruszania się w terenie.

„Pokazujemy sobie nawzajem, jak to robią, jak my to robimy, a następnie każdy wybiera z tego swój własny sposób i wykorzystuje go w swojej pracy” – powiedział Náhončík.

Szkolenia realizowane są na podstawie dwustronnej umowy między rządami Czech i Ukrainy. W przyszłości, zgodnie z dokumentami, szkolenia te mogą zostać przeniesione do misji UE. Wtedy może zostać zwrócona Czechom część kosztów szacowanych na 975 mln koron (ok. 36 mln dolarów).

Czechy wyślą też do 55 żołnierzy do udziału w misji EUMAM Ukraine.

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell przekazał w sierpniu, że Unia Europejska zamierza rozpocząć misję szkoleniową dla ukraińskiego personelu wojskowego w kraju sąsiadującym z Ukrainą. Zapowiedział, że propozycja ta zostanie „przedyskutowana politycznie” na spotkaniu ministrów obrony UE w Pradze.

8 października premier Czech Petr Fiala poinformował na konferencji prasowej po nieformalnym szczycie przywódców 27 państw członkowskich UE, że przywódcy osiągnęli konsensus w sprawie rozpoczęcia szkolenia dla żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy.

17 października Rada UE przyjęła decyzję o utworzeniu Misji UE i udzieleniu pomocy wojskowej Ukrainie pod nazwą EUMAM Ukraine.

Wiadomo, że szkolenia odbędą się m.in. na terenie Polski i Niemiec.

