Orbán: Brazylia i Węgry są członkami „koalicji trzeźwych”

Węgry są żywotnie zainteresowane bliską współpracą z Brazylią, poinformował premier Viktor Orbán po czwartkowych rozmowach z prezydentem Brazylii Jairem Bolsonaro, dodając, że oba kraje stosują takie samo podejście do globalnych wyzwań, co daje stabilne podstawy dla ich partnerstwa.

Węgry i Brazylia mają podobne stanowisko w kwestiach migracji, pomocy prześladowanym chrześcijanom, obrony przed atakami na rodziny, zaangażowania w wolny handel i rozwój militarny, powiedział Orbán na wspólnej konferencji prasowej z Bolsonaro. Orbán powiedział, że główne organizacje międzynarodowe chcą przyjąć dokumenty przedstawiające migrację jako zjawisko pozytywne. „Są kraje – nazywamy je koalicją trzeźwych – które nie chcą, aby świat się zmienił w wyniku migracji” – dodał.

Zauważył, że Węgry i Brazylia to dwa kraje, które zapobiegły przejściu globalnego paktu migracyjnego ONZ, dodając, że Unia Europejska debatuje teraz nad podobnym paktem. „W ten sam sposób na poziomie europejskim utrudnimy wdrożenie wszelkich zalecanych lub obowiązkowych regulacji dotyczących migracji” – powiedział.

Premier ogłosił, że Węgry i Brazylia zgodziły się na utworzenie wspólnego „systemu wczesnego ostrzegania”, aby ostrzegać się nawzajem, gdyby powstały zalecenia dotyczące migracji, które byłyby sprzeczne z ich interesami. System ostrzegania pozwoli obu krajom współpracować w zapobieganiu przyjmowaniu takich dokumentów.

Węgry i Brazylia uważają za „absurd”, że chrześcijaństwo jest obecnie najbardziej prześladowaną religią na świecie, a także że cywilizacja wywodząca się z korzeni chrześcijańskich, głównie cywilizacja europejska, robi bardzo niewiele” w celu ochrony tych, którzy są prześladowani za wiarę. Orbán dodał, że Węgry i Brazylia podpisały porozumienie o wspólnej pomocy prześladowanym wspólnotom chrześcijańskim w Afryce.

Orbán powiedział, że on i Bolsonaro zgodzili się co do tego czy Brazylia jest otwarta na przyjęcie węgierskich inwestycji. Jeśli chodzi o współpracę wojskową, premier zaznaczył, że Brazylia uczestniczy w programie rozwoju wojskowości Węgier, zaznaczając, że Węgry zakupiły już od Brazylii dwa wojskowe samoloty transportowe. Dodał, że oba kraje zgodziły się również na rozszerzenie współpracy wojskowo-przemysłowej.

Orbán zwrócił uwagę, że Bolsonaro przybył na Węgry po wizycie w Moskwie. Biorąc pod uwagę, że dyplomacja i życie codzienne „są w cieniu możliwości wojny”, wszelkie wysiłki dyplomatyczne mające na celu uniknięcie wojny „są niezwykle cenne dla całego świata, a zwłaszcza dla Węgier, ponieważ jesteśmy blisko tego konfliktu” – powiedział.

Wizytę brazylijskiego prezydenta nazwał historycznym wydarzeniem i „szczególnym zaszczytem”, dodając, że przed rozmowami Węgry wyraziły współczucie Brazylijczykom w związku z niedawną klęską żywiołową w tym kraju.

Bolsonaro zauważył, że jego wizyta była dla obu krajów dobrą okazją do pogłębienia relacji, w tym więzi gospodarczych. Bolsonaro nazwał Węgry „małym starszym bratem” Brazylii, odnosząc się z jednej strony do różnic terytorialnych, a z drugiej do osiągnięć Orbána w reprezentowaniu wspólnych priorytetów, w tym szacunku dla Boga, ojczyzny, rodziny i wolności. Poinformował, że jego „pożyteczne” rozmowy w Budapeszcie dotyczyły także konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Powiedział, że nikt nie jest zainteresowany wojną, która, jeśli wybuchnie, zaszkodzi wszystkim zaangażowanym.

Prezydent zauważył, że w Brazylii mieszka około 100 tys. osób pochodzenia węgierskiego, a wielu brazylijskich studentów studiuje na Węgrzech.

Kresy.pl/Hungary Today