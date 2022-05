Około 500 osób zostało ewakuowanych z zakładów Azowstal

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres poinformował w piątek, że około 500 osób zostało ewakuowanych z fabryki Azowstal i okolic.

„W ramach wspólnej operacji ONZ i MKCK dwa konwoje z bezpiecznym przejazdem skutecznie ewakuowały blisko 500 osób z zakładów Azowstal, Mariupola i okolic. Mam nadzieję, że dalsza koordynacja z Moskwą i Kijowem doprowadzi do większej liczby przerw humanitarnych [w walkach], aby umożliwić cywilom bezpieczne przejście” – napisał Guterres.

In a joint @UN–@ICRC operation, 2 safe passage convoys successfully evacuated nearly 500 people from the Azovstal plant, Mariupol & surrounding areas. I hope that continued coordination with Moscow & Kyiv will lead to more humanitarian pauses to allow civilians safe passage. — António Guterres (@antonioguterres) May 5, 2022

W środę portal Ukraińska Prawda informował, że Rosjanie wdarli się do zbombardowanej i ostrzeliwanej fabryki Azowstal. Szturm rozpoczął się we wtorek 3 maja, po częściowej ewakuacji z zakładu ludności cywilnej. W środę Rosjanie wdarli się do zakładu, który był wcześniej bombardowany i ostrzeliwany.

Jak podawaliśmy, zastępca dowódcy pułku Azow poinformował we wtorek, że rosyjskie wojska przypuściły szturm na bronione przez Ukraińców zakłady Azowstal w Mariupolu. „Wskutek tych przestępczych działań zginęły dwie cywilne kobiety a około 10 cywilnych osób otrzymało zranienia różnego stopnia” – powiedział zastępca dowódcy pułku Azow nie podał, czy były straty wśród wojskowych.

Przypomnijmy, że w niedzielę doszło do ewakuacji do kontrolowanego przez Ukraińców Zaporoża ponad 100 cywilów, którzy opuścili Azowstal. Ewakuacja odbywała się pod egidą ONZ i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.

W sobotę Ukrinform podawał, że na terenie zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu wciąż znajduje się łącznie około 1000 cywilów i żołnierzy, z czego około 60 proc. stanowią ranni. Rosjanie oficjalnie podważają informacje co do liczebności cywilów, twierdząc, że jak dotąd na ich wezwania do wyjścia z ukrycia i udania się tzw. korytarzami humanitarnymi w bezpieczne miejsce, w zasadzie nikt z cywilów nie odpowiadał.

Mariupol został oblężony przez Rosjan już na początku marca. Ostatnim punktem oporu żołnierzy pułku Azow oraz ukraińskiej piechoty morskiej są znacznych rozmiarów zakłady Azowstal. Rosjanie ponad tydzień temu szacowali liczebność obrońców na około 2 tys. ludzi.

