Obostrzenia w Belgii przedłużone do 3 maja

Jak poinformowała w środę Agencja Prasowa Reuters, w związku z pandemią koronawirusa belgijski rząd przedłuży obowiązujące obostrzenia do trzeciego maja.

Obostrzenia związane z epidemią koronawirusa w Belgii zostaną przedłużone do trzeciego maja – poinformował brukselski oddział Agencji Prasowej Reuters. Będzie również podjęte lekkie rozluźnienie przepisów, otwarte zostaną sklepy budowlane i przywrócone zostaną odwiedziny w domach opieki.

Podczas konferencji prasowej premier Belgii Sophie Wilmes poinformowała media, że w przyszłym tygodniu planuje zebrać zespół złożony z rządu, ekspertów ekonomicznych i medycznych, który przygotuje plan powrotu do sytuacji jak przed kwarantanną.

„Wizja lepszej przyszłości jest w naszym zasięgu” – przekazywała. „Strategia będzie polegać na podstawowych filarach: utrzymaniu bezpiecznych odstępów między ludźmi, szerokiej obserwacji potencjalnych pacjentów, a także stworzeniu i wprowadzeniu nowych zasad w miejscach pracy”.

Premier Belgii informowała, że noszenie masek może okazać się kluczowe dla powrotu kraju do „normalności”. Dodatkowo przekazała, że żadne duże imprezy nie odbędą się przynajmniej do września, a wiele osób dalej będzie musiało pracować z domów.

Pensjonariusze domów opieki społecznej i domów starości będą mogli wyznaczyć osobę najbliższą, której zostanie udzielone pozwolenie na odwiedziny. Będzie ona musiała wykazać, że nie wykazywała żadnych symptomów zakażenia koronawirusem przynajmniej od dwóch tygodni.

„Być może część obywateli stwierdzi, że jest to poluzowanie zasad, ale to nieprawda” – przekazywała Pani premier. „Zasady obowiązują do trzeciego maja i muszą być absolutnie respektowane. Nie dotarliśmy jeszcze do końca pandemii”.

Reuters/Kresy.pl