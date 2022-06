Norwegia podała, ile haubic M109 przekazała Ukrainie

Władze Norwegii zwlekały z podaniem informacji o przekazaniu Ukraińcom haubic samobieżnych M109A3GN kal. 155 mm ze względów bezpieczeństwa. Norwegowie zapowiedzieli, że „kolejne dostawy broni nie będę ogłaszane ani komentowane”.

W środę norweskie ministerstwo obrony poinformował, że Ukrainie przekazano 22 samobieżne haubice M109 wraz z wyposażeniem, częściami zamiennymi oraz amunicją. Wcześniej siły zbrojne Norwegii przeprowadziły w Niemczech szkolenie ukraińskich artylerzystów.

„Rozwój wojny na Ukrainie wskazuje, że konieczne jest przekazanie również cięższego uzbrojenia” – podkreślił minister obrony Norwegii, Bjorn Arild Gram.

Jak dotąd, rząd Norwegii zwlekał z podaniem informacji o darowiźnie ze względów bezpieczeństwa. W swoim komunikacie norweski resort obrony zaznaczył, że „kolejne dostawy broni nie będę ogłaszane ani komentowane”.

O tym, że norweskie haubice samobieżne M109 w wersji A3GN trafiły na Ukrainę, poinformował z końcem maja br. ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow. Minister nie poinformował jednak o tym, ile haubic otrzymała ukraińska armia.

Należy zaznaczyć, że najprawdopodobniej Ukraińcy stracili już co najmniej jedną haubicę tego typu. We wtorek w sieci zamieszczono nagranie, na którym widać, że bateria, składająca się z trzech niedawno otrzymanych przez Ukrainę samobieżnych haubic M109 została ostrzelana przez Rosjan, najpewniej przez systemy artylerii rakietowej Uragan, z amunicji kasetowej. W rezultacie Ukraińcy najprawdopodobniej utracili jedną z maszyn.

#Ukraine: A battery of three Ukrainian M109A3GN self-propelled howitzers was shelled with cluster munitions (likely 9M27K of BM-27 Uragan MRL) by the Russian army – one of the howitzers can be seen burning, thus highly likely destroyed, others may have sustained light damage. pic.twitter.com/TbcfIyHLmk

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 7, 2022