Niespokojnie na granicy. W Straż Graniczną poleciały kamienie

We wtorek 11 osób usiłowało nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski. To m.in obywatele Mali i Indii. Osoby w cywilnych ubraniach rzucały kamieniami w Straż Graniczną.

Straż Graniczna poinformowała w środę o kolejnych próbach nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. „W dn.07.06 na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 11 os.-m.in. ob. Mali i Indii” – przekazała SG. Zdarzenie miało miejsce na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Białowieży. Dwie osoby, które przeszły na polska stronę zostały zatrzymane. Pozostałe wycofały się.

Podkreślono, że na odcinku ochranianym przez palcówkę SG w Czeremsze „osoby ubrane po cywilnemu rzucały kamieniami w patrole”.

W dn.07.06 na terytorium🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾11 os.-m.in. ob.Mali i Indii.#PSGBiałowieża grupa podchodziła pod granicę,2 os. przeszły na str.🇵🇱(zatrzymane),pozostali wycofali się na🇧🇾#PSGCzeremcha osoby ubrane po cywilnemu rzucały kamieniami w patrole🇵🇱 pic.twitter.com/8RC3LDa7fh — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 8, 2022

Zobacz także: Imigranci z Syrii wykorzystali przepisy i uciekli do Niemiec. Straż Graniczna: „Kolejny tego typu przypadek”

Od sierpnia 2021 roku trwa kryzys migracyjny przy polsko-białoruskiej granicy. Został sztucznie wywołany przez białoruskie władze.

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik poinformował w ubiegłym tygodniu, że powstało już 120 km zapory na granicy z Białorusią. Prace prowadzone są jednocześnie na kilku odcinkach granicy. Kolejne elementy ogrodzenia powstają między innymi na terenie podległym placówkom Straży Granicznej w Kuźnicy, Mielniku, Narewce, Michałowie oraz Białowieży.

Jak pisaliśmy, na początku roku Straż Graniczna informowała, że zakończenie budowy muru na polsko-białoruskiej granicy przewidywane jest na czerwiec 2022 roku.

Przypomnijmy, że w październiku 2021 roku rząd przyjął projekt ustawy ws. budowy zapory na granicy z Białorusią. Zakładał on stworzenie solidnej, wysokiej zapory, wyposażonej m.in. w system monitoringu oraz detekcji ruchu. Skutki finansowe związane z budową bariery oszacowano na 1,615 mld złotych, w tym 1,5 mld na budowę fizycznej bariery oraz 115 mln zł na urządzenia techniczne (perymetria). Ustawa weszła w życie z końcem października ubiegłego roku. Na jej mocy powołano pełnomocnika do spraw budowy zapory oraz zespół do spraw przygotowania realizacji zabezpieczenia granicy państwowej.

Zobacz także: Nazwała Straż Graniczną „maszynami bez mózgów” oraz „mordercami”. Do sądu wpłynął akt oskarżenia

Kresy.pl