„Niemcy zaczynają mieć wiodącą rolę” – uważa ambasador Ukrainy

Niemcy zaczynają mieć wiodącą rolę – oświadczył ambasador Ukrainy w Niemczech Ołeksij Makiejew. Odniósł się do pomocy Niemiec dla Ukrainy. Należy przypomnieć, że Niemcy były wielokrotnie krytykowane za brak lub powolny wkład militarny i finansowy we wsparcie Ukrainy.

Ambasador Ukrainy w Niemczech, Ołeksij Makiejew, udzielił wywiadu portalowi Deutsche Welle. W opublikowanym we wtorek materiale odniósł się do daty 8 maja – zakończenia II wojny światowej. “Ukraina również będzie miała Dzień Zwycięstwa. Gdy wygramy z Rosją i obronimy nasz kraj” – oświadczył.

Prowadzący wywiad przypomniał, że w ostatnim roku Niemcy były krytykowane za brak lub powolny wkład militarny i finansowy we wsparcie Ukrainy. Wyraził opinię, że relacje się poprawiają, a Ukraina jest zadowolona z tego, co wnoszą Niemcy.

“Oczekujemy i współpracujemy z naszymi niemieckimi partnerami, by mogli zrobić więcej. I tak, dostawy nowej broni, wsparcie gospodarcze oraz wsparcie i odbudowa Ukrainy. Niemcy właśnie tu zaczynają mieć wiodącą rolę” – odpowiedział.

Zobacz także: Ukraińcy oferują Polsce odbudowę miast, których nie kontrolują. Niemcy dostali bardziej realistyczną ofertę

Ukraiński ambasador odniósł się do daty zakończenia II wojny światowej. “Ukraina i Ukraińcy wnieśli bardzo ważny wkład w zwycięstwo i likwidację nazizmu w Europie. Zawsze mówiliśmy ‘Nigdy więcej’, ale niestety Federacja Rosyjska przyniosła wojnę do Europy w XXI wieku. I stosuje w Ukrainie te same metody, jakie stosowały nazistowskie Niemcy. Nie mogę iść do sowieckiego pomnika, gdzie rosyjska propaganda informuje o latach 1941-45, zapominając o pakcie Ribbentrop-Mołotow i rosyjskiej inwazji na Polskę oraz na Finlandię, długo by wymieniać” – stwierdził.

Przeczytaj: Marsz ku czci Waffen-SS Galizien po raz pierwszy w Kijowie [+VIDEO/+FOTO]

“Postanowiłem, że złożymy wieniec pod Neue Wache, pomnikiem wszystkich ofiar wojen. I pójdziemy tutaj razem z ukraińską społecznością spokojnie, z ukraińskimi flagami. I chodzi mi o to, że musimy postawić kwestię niemieckiej odpowiedzialności wobec Ukrainy w kontekście II wojny światowej jako bardzo ważny temat” – dodał.

Czytaj także: Sondaż: Gwałtowny wzrost sympatii dla OUN-UPA i Bandery wśród Ukraińców

W kontekście słów ukraińskiego ambasadora dotyczący nazizmu należy przypomnieć m.in., że 14. Dywizja Grenadierów Waffen-SS Galizien była kolaboracyjną jednostką zbrodniczej formacji Waffen-SS, złożoną z ukraińskich ochotników z dawnej Galicji. Niemcy powołali ją w 1943 roku dla uzupełnienia braków kadrowych. Z części ochotników do SS-Galizien Niemcy utworzyli galicyjskie pułki policyjne, które „wsławiły” się licznymi zbrodniami na Polakach w Małopolsce Wschodniej i na Lubelszczyźnie w 1944 roku, w tym w Hucie Pieniackiej.

Zobacz także: Ukraiński Sąd Najwyższy: symbol SS-Galizien nie jest nazistowski

Przeczytaj: Publicysta Gazety Polskiej: Powinniśmy się bić o banderowską Ukrainę

dw.com / Kresy.pl