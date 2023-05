Pobili pałkami, okradli i zniszczyli wyposażenie mieszkania – dwaj Ukraińcy z zarzutami rozboju

Policjanci z Gdańska zatrzymali pod zarzutem rozboju dwóch obywateli Ukrainy w wieku 41 lat. Sprawcy wtargnęli do mieszkania i zaczęli uderzać drewnianymi pałkami pokrzywdzonego, a następnie ukradli mu portfel z pieniędzmi i dokumentami. Napastnicy zniszczyli także wyposażenie mieszkania gdańszczanki i popchnęli ją. Straty zostały wycenione na łączną kwotę 7,7 tys. zł. Trafili do aresztu na trzy miesiące.

Gdańska policja poinformowała o sprawie w piątkowym komunikacie: “25 kwietnia policjanci odebrali zgłoszenie o rozboju. Podczas zdarzenia do mieszkania w dzielnicy Śródmieście wtargnęło dwóch nieznanych sprawców. Napastnicy zaczęli uderzać drewnianymi pałkami pokrzywdzonego, a następnie ukradli mu portfel z pieniędzmi i dokumentami”.

Policja informuje, że pokrzywdzony, broniąc się, wyskoczył przez okno na zewnątrz mieszkania, które było na parterze i podczas tego skoku doznał urazu nogi. “Ponadto w tracie zdarzenia sprawcy w mieszkaniu gdańszczanki stłukli szybę w oknie, uszkodzili szafkę na buty oraz telewizor. Kobieta została także popchnięta przez podejrzanych i doznała stłuczenia barku. Zgłaszający wycenili straty na łączną kwotę 7,7 tys. zł.” – czytamy.

“Funkcjonariusze zabezpieczyli do tej sprawy monitoring, zdobyli i szczegółowo przeanalizowali wiele informacji. W trakcie prowadzonych czynności policjanci między innymi ustalili markę i kolor pojazdu, którym poruszali się sprawcy. We wtorek rano na ul. Chłodnej policjanci z ogniwa patrolowego komisariatu na Śródmieściu zauważyli poszukiwany samochód marki Skoda i zatrzymali go do kontroli. Podczas interwencji w schowku auta policjanci znaleźli portfel z dokumentami należący do napadniętego mężczyzny. Dwaj 41-letni obywatele Ukrainy, którzy poruszali się skodą, zostali zatrzymani” – podaje policja.

Zobacz także: Ukrainiec zaatakował nożem policjantów. Może trafić na odwyk zamiast do więzienia

Podejrzani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty rozboju. Sąd zdecydował o ich aresztowaniu na trzy miesiące. Grozi im 12 lat pozbawienia wolności.

Przeczytaj: Polska policja nie będzie podawać narodowości przestępców w statystykach

gdansk.policja.gov.pl / Kresy.pl