Niemcy: Liberałowie z FDP przyjęli umowę koalicyjną z SPD i Zielonymi

W niedzielę niemieccy liberałowie z FDP zaaprobowali zdecydowaną większością głosów umowę koalicyjną z socjaldemokratami z SPD i z Zielonymi. Za przyjęciem 177-stronicowego dokumentu programowego w sprawie utworzenia rządu RFN opowiedziało się 93 proc. delegatów FDP.

W czasie niedzielnej konferencji liberałowie z FDP zaaprobowali umowę koalicyjną z socjaldemokratami z SPD i z Zielonymi. Za przyjęciem umowy głosowało 535 osób, 37 przeciw, 8 wstrzymało się od głosu – informuje agencja DPA.

„Jestem przekonany: kraj skorzysta na tej koalicji, możliwy jest nowy kierunek w Niemczech. Jest to umowa koalicyjna na rzecz polityki centrowej, która nie przesuwa naszego kraju na lewo, lecz chce go prowadzić do przodu” – powiedział lider FDP i przyszły minister finansów Christian Lindner w swoim wystąpieniu, które poprzedziło głosowanie.

W sobotę umowa została zaaprobowana przez SPD. Członkowie partii Zielonych będą głosowali nad nią w poniedziałek.

Umowa koalicyjna ma zostać podpisana we wtorek. Z kolei w środę socjaldemokrata Olaf Scholz ma zostać wybrany przez Bundestag na kanclerza Niemiec.

Przypomnijmy, że wrześniowe wybory do niemieckiego Bundestagu wygrało SPD, zdobywając 25,7 proc. głosów. Drugie miejsce zajęło CDU/CSU z wynikiem 24,1 proc. – dla ugrupowania kanclerz Angeli Merkel to najgorszy wynik w historii. W parlamencie trzecią siłę stanowią Zieloni z poparciem 14,8 proc., co jest jak dotąd najlepszym wynikiem tej partii. Liberałowie z FDP również poprawili swoją pozycję w porównaniu do poprzednich wyborów – zdobyli oni 11,5 proc. Populistyczna AfD straciła pozycję trzeciej siły w parlamencie uzyskując 10,3 proc. głosów. Na Lewicę zagłosowało 4,9 proc. wyborców.

