Nie żyje Sheldon Adelson – sponsor Partii Republikańskiej i polityki bliskowschodniej USA

Sheldon Adelson zmarł w wieku 87 lat. Był potentatem branży hazardowej i jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Miliarder był twórcą sieci kasyn Las Vegas Sands. Wspierał finansowo Partię Republikańską. Przyjaźnił się z Donaldem Trumpem. Popierał proizraelską politykę USA na Bliskim Wschodzie.

We wtorkowym komunikacie firmy Las Vegas Sands podkreślono, że Adelson zmarł z powodu powikłań związanych z leczeniem choroby nowotworowej. „Nasz założyciel i wizjoner, Sheldon G. Adelson, zmarł zeszłej nocy w wieku 87 lat z powodu komplikacji związanych z leczeniem chłoniaka nieziarniczego. Urodzony w rodzinie imigrantów i wychowany w biednej części Bostonu, Adelson z nastolatka sprzedającego gazety na rogu ulicy stał się jednym z odnoszących największe sukcesy przedsiębiorców na świecie” -napisała firma w oświadczeniu.

With heavy heart we say goodbye to our Chairman, Founder and CEO Sheldon G. Adelson. His entrepreneurial and philanthropic spirit lives on in the communities that are home to his iconic, industry-changing Integrated Resorts. https://t.co/dqzM3pyU3N pic.twitter.com/rxfJxRLP4v — Las Vegas Sands (@LasVegasSands) January 12, 2021

W momencie śmierci Sheldon Adelson znajdował się wśród 30 najbogatszych ludzi na świecie. Jego majątek przekraczał 30 miliardów dolarów.

Adelson wychowywał się w Bostonie w rodzinie żydowskich imigrantów.

Miliarder był darczyńcą Partii Republikańskiej. Popierał także proizraelską politykę USA na Bliskim Wschodzie. Przyjaźnił się z prezydentem USA Dolanldem Trumpem oraz premierem Izraela Benjaminem Netanjahu.

Netajahu podkreślił na Twitterze, że on i jego żona „są zrozpaczeni” po śmierci Adelsona. „Był dla nas osobiście wspaniałym przyjacielem i niesamowitym orędownikiem narodu żydowskiego, państwa żydowskiego i sojuszu między Izraelem a Ameryką” – dodał.

Sara and I are heartbroken by the passing of Sheldon Adelson. He was a wonderful friend to us personally and an incredible champion of the Jewish people, the Jewish state and the alliance between Israel and America. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 12, 2021

Adelson był znany ze swoich zdecydowanych proizraelskich poglądów. W 2012 roku wyznał, że żałuje, iż nie mógł służyć w izraelskich siłach zbrojnych. W 2013 roku z kolei powiedział, że Stany Zjednoczone powinny zdetonować nad irańską pustynią głowicę nuklearną, a jeśli Iran nie zgodziłby się na zachodnie żądania, to zagrozić, że następna bomba spadnie na Teheran. W 2014, podczas dyskusji z innym proizraelskim miliarderem Haimem Sabanem, Adelson stwierdził, że nie ma znaczenia, czy Izrael jest demokracją, czy też nie, gdyż demokracja może doprowadzić do utraty jego żydowskiej tożsamości.

Adelson korzystał z wyjątkowego dostępu do Białego Domu. Przypomnijmy, że w artykule na łamach The New York Times, pt. „Sheldon Adelson widzi w Waszyngtonie Trumpa wiele podobających mu się rzeczy”, który ukazał się w 2018 roku, stwierdził, że ​​”cieszy się bezpośrednim dostępem do prezydenta” i spotyka się z prezydentem co miesiąc „na osobistych spotkaniach i podczas rozmów telefonicznych”. Zachwycały go wyrażane przez głównych przedstawicieli administracji ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego groźby pod adresem Iranu. Chciał, aby Stany Zjednoczone rozpoczęły wojnę z Irańczykami, aby zniszczyć ich rząd i wprowadzić tam jakąś inną formę władzy.

W 2018 roku Sheldon Adelson wsparł Partię Republikańską 30 milionami dolarów. Jak informował wówczas poseł Robert Winnicki, według amerykańskiej Polonii ta olbrzymia donacja ze strony Adelsona mocno przyczyniła się do przyjęcia przez Kongres groźnej dla Polski ustawy o roszczeniach żydowskich.

