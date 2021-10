Nie będzie dobrowolnej pracy w niedziele – Carrefour zmienia zasady. Oburzeni związkowcy szykują protest

Pomimo wcześniejszych zapowiedzi o dobrowolności pracy w niedziele niehandlowe, sieć Carrefour odstąpiła od tej zasady. Związkowcy twierdzą, że pracowników postawiono przed faktem dokonanym i zapowiadają protesty.

Od początku października sieć Carrefour umożliwia klientom zrobienie zakupów we wszystkie niedziele w ponad połowie swoich sklepów, dzięki wykorzystywaniu luki w przepisach dotyczącej prowadzenia usług pocztowych. Jak pisaliśmy, prezydent podpisał we wtorek nowelę ustawy, mającą ukrócić te praktyki. Jak miała w związku z tym wyglądać sytuacja pracowników tej sieci? Carrefour Polska jeszcze niedawno deklarował, że praca w niedziele niehandlowe będzie dobrowolna, a tym, którzy się na to decydują, firma wypłaci dodatek za każdą przepracowaną godzinę, w wysokości 30 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Niebawem okazało się jednak, że Carrefour zmienił te zasady i zniósł dobrowolność pracy w niedziele niehandlowe. W oświadczeniu przekazanym portalowi Wirtualnemedia.pl sieć tłumaczy, że zmiana wynika z „dużej popularności” swoich sklepów w takie dni i chęci wyjścia naprzeciw zwiększonym oczekiwaniom klientów. Oficjalnie napisano, że chodzi o chęć „zapewnienia usłudze stabilności organizacyjnej i zagwarantowania naszym klientom najlepszych doświadczeń zakupowych zdecydowaliśmy o odstąpieniu od tej możliwości”. Francuska sieć zapewnia przy tym, że dąży do „wypracowania najlepszego modelu pracy we wszystkie dni tygodnia” oraz, że o „kolejnych fazach” testów nowej usługi pracownicy i „partnerzy społeczni” są informowani z wyprzedzeniem.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia 50 zł100 zł200 zł500 zł Przekaż darowiznę

Jednak według związkowców reprezentujących pracowników sklepów Carrefour, sytuacja przedstawia się zupełnie inaczej. Paweł Skowron, przewodniczący OZ NSZZ „Solidarność” w firmie twierdzi, że pracodawca postawił załogi sklepów „przed faktem dokonanym”, a dialog ze związkami zawodowymi, czyli partnerem społecznym, ograniczył się do powiadomienia o wycofaniu się z zasady dobrowolności pracy pracowników w niedziele niehandlowe.

„Pracownicy, mówiąc w delikatnych słowach, byli bardzo mocno oburzeni i zdezorientowani decyzją Carrefour. Ich zdaniem firma, zmieniając decyzję praktycznie z dnia na dzień, jest dla nich zupełnie niewiarygodna. Mówi się o dobru klientów, a gdzie jest dobro pracownika?” – pyta retorycznie Skowron, cytowany przez Wirtualne Media.

Jego zdaniem, prawdopodobnym powodem decyzji Carrefoura o zmianie co do dobrowolności pracy w niedziele było to, że „pracodawca najpierw wprowadził owszem dobrowolność, ale nie spodziewał się skali odmów pracowników”. Według relacji związkowca, „załogi gremialnie odmawiały pracy w niedziele” – do tego stopnia, że niektórych sklepów, mimo zapowiedzi, nie można było otworzyć. Paweł Skowron zarzucił też przedstawicielom francuskiej sieci prowadzenie „pozorowanego dialogu” z pracownikami. Zaznaczył, że nie może to zostać bez reakcji i zapowiedział organizowanie pikiet.

Czytaj także: Pracownicy sieci Kaufland chcą dodatków za pracę w niedziele

Zobacz: Carrefour wprowadza ukraińskie artykuły do kolejnych sklepów w Polsce

wirtualnemedia.pl / Kresy.pl