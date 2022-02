Minister zdrowia Ukrainy: 198 osób zginęło w wyniku rosyjskiej inwazji

Od chwili rozpoczęcia działań wojennych na Ukrainie do soboty 100 tys. osób przekroczyło granicę z Ukrainy do Polski - przekazał w sobotę wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

Poinformował, że od godz. 7 rano w sobotę strona ukraińska zamknęła część pasów, które były do tej pory otwarte dla samochodów osobowych i "puszczono" osoby w ruchu pieszym. Podkreślił, że w ciągu dwóch godzin skorzystało z tego 5 tys. osób. "Od rozpoczęcia działań wojennych na Ukrainie do dzisiaj na całej długości granicy z Ukrainą 100 tys. osób przekroczyło tę granicę z Ukrainy do Polski" - powiedział, cytowany przez PAP.

Wiceminister skomentował także kwestię długich kolejek uchodźców, którzy w piątek czekali na przejście granicy, wśród których są kobiety z dziećmi. "Pierwsza decyzja pana komendanta generała Tomasza Pragi była taka, że we wszystkich punktach granicznych otworzyliśmy ruch pieszy. Tam gdzie nie było do tej pory ruchu pieszego, został on otwarty" - powiedział.