Anna Moskwa: Ukraina mogłaby odbierać gaz z Baltic Pipe przez Polskę

„Norweski gaz jest ważny dla utrzymania stabilności energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, a także na Ukrainie, która mogłaby odbierać takie dostawy przez Polskę” – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podczas spotkania z ministrem przemysłu naftowego i energii Norwegii Terje Aasland. Rozmowy odbyły się 6 lipca w Oslo.

Minister Anna Moskwa zaznaczyła, że Polska docenia dotychczasowe strategiczne partnerstwo z Norwegią w zakresie zwiększania bezpieczeństwa energetycznego w Europie w tym w obszarze dostaw i wydobycia ropy i gazu. Podkreśliła jednocześnie znaczenie bardzo dobrej współpracy z Norwegią w zakresie wykorzystania Funduszy Norweskich, które są ważnym narzędziem finansowania transformacji energetycznej w Polsce, oraz w obszarze morskiej energetyki wiatrowej.

„Norwegia jest stabilnym i wiarygodnym partnerem w zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski, ale także szerszego regionu środkowoeuropejskiego. Może to napędzać naszą transformację energetyczną oraz wpływać na zmniejszenie emisji przez europejskie gospodarki” – powiedziała.

Zdaniem minister klimatu i środowiska projekt Baltic Pipe to najlepszy dowód ogromnej wagi naszych dwustronnych relacji. Dostawy pierwszych ilości norweskiego gazu przez Baltic Pipe do Polski będą możliwe zgodnie z pierwotnymi planami, począwszy od października 2022 r. „Od wielu lat przygotowywaliśmy się do rezygnacji z importu rosyjskiego gazu. Jednocześnie w pełni popieramy ideę embarga na rosyjski surowiec i jeszcze szybszego zakończenia importu na poziomie Unii Europejskiej” – wyjaśniła.

Podczas spotkania minister zwróciła także uwagę na znaczenie morskiej energetyki wiatrowej dla polskiej transformacji energetycznej. W jej opinii, biorąc pod uwagę obecne napięcia geopolityczne związane z rosyjską inwazją na Ukrainę, współpraca w zakresie zwiększania bezpieczeństwa energetycznego w regionie, dywersyfikacja źródeł dostaw oraz technologii w naszym miksie energetycznym ma dla nas fundamentalne znaczenie i odgrywa istotną rolę w utrzymaniu stabilności energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, a także na Ukrainie.

Jak informowaliśmy, PGNiG chce wykorzystać całość przepustowości Baltic Pipe, by zapewnić odpowiedni poziom dostaw gazu do Polski. Nowa prezes spółki nadała „bezwzględny priorytet” działaniom na rzecz wykorzystania zarezerwowanych mocy. Prowadzone są także działania w celu pozyskania nowych dostawców z Północy.

„Intensyfikacja działań, których celem jest podpisanie kolejnych kontraktów oraz nadanie tym pracom przez panią Iwonę-Waksmundzką-Olejniczak, prezes PGNiG, najwyższego priorytetu, wynika z oceny sytuacji geopolitycznej oraz wpływu tej sytuacji na europejski rynek gazu i bezpieczeństwo energetyczne odbiorców w Polsce” – tłumaczy biuro prasowe spółki w materiałach przesłanych Interii.

Jak podkreśla spółka, wobec wstrzymania dostaw do Polski przez Gazprom od 27 kwietnia br. i ograniczeniu dostaw do wielu krajó UE, „szczególnego znaczenia nabiera możliwość pozyskania paliwa gazowego niezależnie od sytuacji panującej w innych krajach regionu”. Taką możliwość ma zapewnić Baltic Pipe, którego uruchomienie nastąpi w październiku tego roku. Docelowo gazociąg ma umożliwić przesłanie do Polski 10 mld m sześc. gazu rocznie, a PGNiG zarezerwowało zdecydowaną większość tej przepustowości. „Stąd decyzja prezes Waksmundzkiej-Olejniczak o nadaniu bezwzględnego priorytetu działaniom na rzecz wykorzystania przez PGNiG całej zarezerwowanej przepustowości Baltic Pipe” – informują służby prasowe spółki.

Kresy.pl