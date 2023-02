„Minimum 40 proc. dzieci z Ukrainy” – warsztaty dla młodzieży w gorzowskim teatrze

Jak twierdzi białoruska, państwowa agencja informacyjna BelTa na konferencję Aleksandra Łukaszenki przybyli przedstawiciele środków masowego przekazu z Austrii, Azerbejdżanu, Wielkiej Brytanii, Kataru, Rosji, Arabii Saudyjskiej, USA, Francji, Japonii. Konferencja trwała około trzech godzin. Pytania dotyczyły głównie wojny na Ukrainie i stanowisk jej stron, perspektyw na pokój, stanowiskaBiałorusi na rozwój sytuacji, zbliżających się rozmów z prezydentem Rosji Władimirem Putinem oraz współpracy sojuszniczej z nią. Część poruszanych tematów dotyczyła wewnętrznych aspektów politycznych oraz wektorów białoruskiej polityki zagranicznej.

W czasie konferencji Łukaszenko odniósł się do naszego kraju. "Widzicie, jak zachowuje się Polska, Litwa. Z gospodarczego punktu widzenia oni stale prowokują. Zrzucają na mnie odpowiedzialność. Teraz zamknęli przejścia graniczne. Co to takiego!?! To gospodarcza prowokacja. To znaczy, że nie będzie handlu, nie będzie gospodarki. I oni te prowokacje stopniowo wprowadzają. Po prostu nas prowokują. Do czasu! Teraz my myślimy o tym, jak na to odpowiedzieć. Decyzje zostały przyjęte. Najpierw odpowiemy miękko. Jeśli nie zrozumieją, wzmocnimy presję. Mamy do tego wystarczająco środków" - słowa białoruskiego przywódcy zacytował portal telewizji Biełsat.