Media: Polska zaproponuje europejską instytucję do finansowania obronności

Minister Finansów, Andrzej Domański, zaprezentuje w Warszawie pomysł utworzenia nowej instytucji międzyrządowej o roboczej nazwie “europejski mechanizm obrony”, która pełniłaby funkcję agencji zamówień publicznych i banku jednocześnie – informuje w poniedziałek Financial Times, powołując się na analizę think tanku Bruegel. Dyskusję na ten temat zainicjuje podczas spotkania ministrów finansów UE w najbliższą sobotę. W przyszłości do mechanizmu mogliby dołączyć także Brytyjczycy.

Polska prezydencja ma zamiar kontynuować rozmowy o finansowaniu obronności w trakcie nieformalnego posiedzenia ministrów finansów – podaje w poniedziałek Financial Times. O sprawie donoszą także polskie media. Pomysły w tej kwestii były już konsultowane z rządami Europy Północnej oraz Brytyjczykami, o czym informował portal Politico w zeszłym tygodniu.

“Ponieważ wydatki na obronę pozostają prerogatywą narodową, ten międzyrządowy model może zapewnić skuteczniejszą odpowiedź [na zagrożenia]” – napisał polski minister finansów Andrzej Domański w liście z zaproszeniem na spotkanie w Warszawie.

Podstawą do dyskusji w Warszawie będzie analiza stworzona na zamówienie Polski przez brukselski think tank Bruegel, która ocenia dotychczasowe propozycje Komisji Europejskiej. Z dokumentu wynika, że zaproponowane rozwiązania stanowią postęp, ale oferowane zachęty są niewystarczające, aby rozwiązać takie problemy, jak opór rządów wobec wspólnych zakupów czy koordynowania działań w celu uniknięcia dublowania.

W analizie znalazły się dwie propozycje, które polski minister finansów uważa za “szczere i konstruktywne podstawy” do dalszych rozmów o finansowaniu obronności.

Pierwsza zakłada stopniowe rozszerzanie istniejących mechanizmów UE, takich jak Europejska Agencja Obrony (EDA) czy współpraca w ramach PESCO.

Druga propozycja to stworzenie “europejskiego mechanizmu obrony”, który mógłby obejmować także kraje spoza UE, takie jak Wielka Brytania. Mechanizm ten pełniłby kilka funkcji, w tym zamówienia publiczne, planowanie i finansowanie, a także zarządzanie mieniem, jak np. satelitami. W przeciwieństwie do innych mechanizmów UE, brak realizacji zobowiązań przez kraje członkowskie mógłby prowadzić do sankcji, w tym zawieszenia członkostwa.

