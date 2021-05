Media: Izrael blokuje wjazd do Strefy Gazy dziennikarzom, lekarzom i pracownikom humanitarnym

Prawie 200 zabitych w Strefie Gazy, w tym 58 dzieci w ciągu 8 dni bombardowań, a dziennikarze, lekarze i pracownicy humanitarni nadal nie mają wstępu. Wpuście nas – napisała w poniedziałek na Twitterze dziennikarka VICE News Hindi Hassan. Odniosła się w ten sposób do sytuacji humanitarnej, która jest spowodowana ostatnią eskalacją izraelsko-palestyńską.

Dziennikarka oznaczyła we wpisie izraelski resort obrony. Zapowiedziała także obszerny materiał autorstwa VIDE News dotyczący sytuacji we Wschodniej Jerozolimie. Zwróciła uwagę, że mimo tragicznej sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy, dziennikarze, lekarze oraz pracownicy humanitarni nadal nie są wpuszczani na jej terytorium.

Nearly 200 dead in Gaza including 58 children in 8 days of bombing and STILL journalists, medics and humanitarians are not allowed in. Let us in @IDF

— Hind Hassan (@HindHassanNews) May 17, 2021