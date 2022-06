Media: Hiszpania dostarczy Leopardy na Ukrainę

Hiszpania ma dostarczyć Ukrainie rakiety przeciwlotnicze i czołgi bojowe Leopard w ramach zwiększenia wsparcia militarnego dla tego kraju, poinformowała agencja prasowa Reuters powołując się na niedzielną publikację gazety El Pais.

Jak przekazała agencja prasowa Reuters, Hiszpania ma dostarczyć Ukrainie rakiety przeciwlotnicze i czołgi bojowe Leopard w ramach zwiększenia wsparcia militarnego dla tego kraju, według źródeł rządowych cytowanych przez gazetę El Pais w niedzielę. Warto zaznaczyć, że hiszpańska armia operuje na Leopardach 2E i Leopardach 2A4.

Hiszpania zapewni również niezbędne szkolenie ukraińskiej armii w zakresie obsługi czołgów. Miałoby się to odbyć na Łotwie, gdzie armia hiszpańska rozmieściła 500 żołnierzy w ramach operacji NATO Enhanced Advanced Presence.

Według źródeł cytowanych przez El Pais druga faza szkolenia mogłaby się odbyć w Hiszpanii. W gazecie stwierdzono, że hiszpańskie ministerstwo obrony finalizuje dostawę do Kijowa pocisków przeciwlotniczych Shorad Aspide, które armia hiszpańska zastąpiła bardziej zaawansowanym systemem.

Hiszpania do tej pory dostarczała amunicję, sprzęt ochrony indywidualnej i broń lekką.

Źródła poinformowały El Pais, że oferta zwiększonego wsparcia została podniesiona, gdy premier Pedro Sanchez odwiedził Ukrainę i spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim 21 kwietnia, ale została opóźniona ze względu na złożoność operacji.

W piątek rząd Szwajcarii uznał, że Niemcy mogą swobodnie dysponować czołgami Leopard 2A4, które wcześniej Szwajcarzy odsprzedali niemieckiej grupie obronnej Rheinmetall. Jednocześnie w odrębnym oświadczeniu rząd Szwajcarii zaznaczył, że jako kraj neutralny co prawda nie zezwala na reeksport szwajcarskiej broni do stref konfliktu, jednak zasada ta nie obejmuje niektórych części wyprodukowanych w Szwajcarii, które inne kraje mogą wykorzystać do produkcji broni.

Co więcej, według Reutersa, Szwajcaria odrzuciła też prośbę Polski o broń wyprodukowaną w tym kraju. „Czołgi Leopard 2 A4 nie trafią do Polski. Wymagałoby to wycofania ich z eksploatacji, a tym samym decyzji parlamentu” – zakomunikowało szwajcarskie biuro zaopatrzenia obronnego.

Jednocześnie, zaakceptowane zostały dwa wnioski szwajcarskich firm o eksport pojedynczych części i pakietów montażowych do firm obronnych w Niemczech i we Włoszech. Jeden dotyczył elementów do ręcznej broni przeciwpancernej, a drugi – elementów do uzbrojenia przeciwlotniczego.

