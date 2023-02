Media: Berlin daje zgodę na wysłanie 187 czołgów Leopard 1 na Ukrainę

Niemcy zgadzają się, by firmy zbrojeniowe Rheinmetall i FGG wysłały na Ukrainę 187 czołgów Leopard 1 ze swoich magazynów – podaje nieoficjalnie „Business Insider”. Wozy prawdopodobnie nie będą gotowe wcześniej, niż za kilka miesięcy.

We wtorek w mediach pojawiły się nieoficjalne informacje, że Niemcy dają „zielone światło” na wysłanie na Ukrainę starych czołgów Leopard 1. Chodzi o reeksport 187 wozów, które miałyby dostarczyć ze swoich magazynów niemieckie koncerny Rheinmetall oraz Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FGG). Pierwszy z nich ma zapewnić 88 czołgów, a drugi – 99.

Niemieckojęzyczny serwis portalu „Business Insider” podał, że oficjalne informacje w tej sprawie mają zostać opublikowane jeszcze we wtorek 7 lutego br. Rząd w Berlinie miał już wyrazić zgodę. Podobne informacje podał portal bulgarianmilitary.com.

Jednocześnie, „BI” zaznacza, że do wyjaśnienia pozostaje sprawa sfinansowania remontu czołgów, które według źródeł serwisu są w dużej części w złych stanie technicznym i wymagają naprawy. Decyzja ma zapaść dopiero za kilka tygodni. Ponadto, nie jest jasne, czy wszystkie 187 wozów będzie zdatnych do wykorzystania w boju. Przypuszczalnie, część z nich może nadawać się tylko jako źródło części zapasowych.

Według źródeł „BI” w niemieckich kręgach rządowych, czołgi Leopard 1 raczej nie trafią na Ukrainę wcześniej, niż w połowie tego roku. Eksperci, a za nimi ukraińskie media, m.in. agencja UNIAN, zwracają uwagę, że to za późno, by niemieckie Leopardy 1 mogły zostać użyte do odparcia spodziewanej, wiosennej rosyjskiej ofensywy.

Wcześniej niemiecka gazeta „Handelsblatt” podała, że Niemcy mogą dostarczyć Ukraińcom do 160 czołgów Leopard 1. Według gazety nie wiadomo, kiedy pojazdy te byłyby gotowe do wysłania.

Przypomnijmy, że w piątek niemiecki rząd podjął decyzję o zezwoleniu przedsiębiorstwom przemysłu obronnego na transfer czołgów Leopard 1 ze swoich zapasów na Ukrainę.

Pisaliśmy też, że niemieckie firmy Rheinmetall i FGG sugerowały rządowi, że mogą przygotować kilkadziesiąt czołgów Leopard 1 do wysłania na Ukrainę, ale większym problemem jest brak amunicji.

Przypomnijmy, że również Belgia zadeklarowała chęć dołączenia do grupy państw, które chcą przekazać Ukrainie swoje czołgi. Problem w tym, że aktualnie takowych nie posiada. Kilka lat temu sprzedała swoje ostatnie, przestarzałe czołgi Leopard 1, w liczbie 50 sztuk, prywatnej firmie. Minister obrony Ludivine Dedonder oświadczyła, że rząd bada możliwość odkupienia tych wozów, by następnie wysłać je na Ukrainę. Twierdzi jednak, że ówczesny nabywca oczekuje teraz za nie „ekstremalnie wysokiej” ceny. Powiedziała, że czołgi sprzedane po 10 tys. – 15 tys. euro za sztukę, teraz są proponowane za pół miliona euro każdy, pomimo że aktualnie nie są w pełni zdatne do użytku. Ostatni raz były one modernizowane ponad ćwierć wieku temu, jeszcze w latach 90. XX wieku.

Dedonder nie wymieniła nazwy firmy, jednak agencja Reuters poinformowała, że chodzi o przedsiębiorstwo OIP Land Systems. Jej szef, Freddy Versluys powiedział, że jego firma kupiła wówczas 50 czołgów Leopard 1 za około 2 mln euro, przy czy już wówczas tylko 33 nadawały się do użytku. To oznaczałoby średnio ok. 40 tys. euro za sztukę. Przyznał, że teraz mógłby sprzedać jeden za cenę od kilkuset tysięcy do niemal miliona euro.

Szef OIP zaznaczył zarazem, że w cenę wchodziłby remont wozów, który według niego może być bardzo kosztowny. Powiedział, że wymiana systemu kontroli ognia to nawet 350 tys. euro za sztukę, plus remont silnika za 75 tys. euro. Versluys twierdzi, że każdy przypadek jest indywidualny. Zapewnia zarazem, że mimo tego, w ciągu kilku miesięcy stare Leopardy byłyby gotowe do wysłania na front.

Jednocześnie, Versluys oświadczył, że jeśli Belgia nie odkupi swoich starych Leopardów, to inny kraj może je kupić dla Ukraińców. Przyznał, że rozmawiał już o takiej opcji z rządami kilku europejskich krajów. Nie podał jednak szczegółów. Dodał, że w 2022 roku Wielka Brytania kupiła od jego firmy 46 bojowych wozów piechoty dla Ukrainy.

Zdaniem części analityków, mimo wieku i starej technologii, czołgi Leopard 1 mogłyby przydać się Ukraińcom na polu walki. Szczególnie, gdyby zostały wyremontowane. W walce mogłyby np. wspierać działania piechoty.

Unian / bulgarianmilitary.com / Kresy.pl