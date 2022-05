Macron: Miną dekady zanim Ukraina przystąpi do Unii Europejskiej

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w poniedziałek, że przystąpienie do UE zajmie Ukrainie „dekady” i zasugerował budowanie szerszej wspólnoty politycznej „państw demokratycznych” – przekazał portal France24.

„Nawet gdybyśmy jutro przyznali im status kandydata”, powiedział o Ukrainie, „wszyscy doskonale wiemy, że proces dopuszczania ich do członkostwa zajmie kilka lat, a w rzeczywistości niewątpliwie kilka dekad”.

Macron wezwał do stworzenia „europejskiej wspólnoty politycznej”.

Tuż przed przemówieniem Macrona przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała na Twitterze, że unijna władza wykonawcza wyda w czerwcu swoją „opinię” na temat kandydatury Ukrainy do członkostwa.

Followed up on yesterday’s G7 discussion with @ZelenskyyUa

On #EuropeDay, we discussed EU support and Ukraine’s European pathway.

Looking forward to receiving the answers to the EU membership questionnaire.

The @EU_Commission will aim to deliver its opinion in June. pic.twitter.com/KkQuodJjj4

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2022