Lockheed Martin: System ochrony odgromowej samolotu F-35 zostanie naprawiony

Do końca 2020 roku myśliwce F-35 będą wyposażone w zmodyfikowany system ochrony odgromowej, który rozwiąże odkryte wcześniej problemy – informuje firma Lockheed Martin.

W czerwcu Lockheed Martin przyznał, że najpowszechniej używany wariant A samolotu wielozadaniowego F-35 nie jest w stanie latać podczas burz. Stwierdzono bowiem uszkodzenie jednego z systemów używanego do ochrony maszyny przed piorunami. Firma deklaruje, że do końca 2020, wszystkie myśliwce F-35 A zostaną wyposażone w zmodyfikowany system, który umożliwi latanie podczas burz – podał we wtorek portal „Defense News”.

W czerwcu rządowe Biuro Programowe F-35 nałożyło ograniczenia lotów na konwencjonalny wariant startu i lądowania F-35A – modelu używanego przez Siły Powietrzne USA i większość klientów międzynarodowych – po tym, jak siły powietrzne odkryły problem z pokładowym systemem wytwarzania gazu obojętnego (OBIGGS).

OBIGGS (Onboard Inert Gas Generation System) pompuje powietrze wzbogacone w azot do zbiorników paliwa, żeby je zobojętnić. Bez tego, samolot w razie uderzenia pioruna mógłby eksplodować.

Modyfikacja będzie polegała na wzmocnienie szeregu wsporników związanych z rurkami systemu OBIGGS.

Media zwracały uwagę na paradoks słowny, z uwagi na to, że pełna nazwa samolotu to F-35 Lightning II, czyli „Błyskawica II” – przez to „Błyskawica” miała „zawstydzający” problem z prawdziwymi błyskawicami. Przypominano wówczas, że już wcześniej w tej kwestii były trudności. Niecałe 10 lat temu samolotom F-35 zabroniono latać w odległości bliższej niż 25 mil od błyskawic po tym, jak tester broni z Pentagonu odkrył braki w pierwotnym systemie OBIGGS. Do zbiorników paliwa nie dostarczano wystarczającej ilości gazu zobojętniającego. Ograniczenia te zostały zniesione po przeprojektowaniu OBIGGS w 2014 roku.

