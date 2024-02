Litwa przekazała Ukrainie amunicję do granatników Carl Gustaf

Litwa przekazała Siłom Zbrojnym Ukrainy partię amunicji do granatników Carl Gustaf – poinformował ministerstwo obrony kraju.

Jak poinformowało ministerstwo obrony Litwy, kraj ten przekazał Siłom Zbrojnym Ukrainy partię amunicji do granatników Carl Gustaf. Wojsku ukraińskiemu przekazano także systemy zdalnej detonacji RISE-1.

Ministerstwo Obrony Litwy poinformowało, że amunicja i sprzęt do detonacji, które litewskie wojsko przekazało swoim ukraińskim kolegom, znajdują się już na Ukrainie.

„Aktywnie i konsekwentnie wspieramy Ukrainę, ponieważ jest to inwestycja we własne bezpieczeństwo. Znaczną część naszej pomocy kierujemy do zorganizowanej przez Litwę koalicji rozminowującej Ukrainę” – powiedział litewski minister obrony Arvydas Anušauskas.

RISE-1 to litewski inteligentny system zdalnej inicjowania wybuchu przeznaczony do użytku przez wojsko. Jego główną funkcją jest bezpieczne i terminowe inicjowanie podłączonego detonatora elektronicznego za pomocą sygnałów bezprzewodowych.

System obsługuje do pięćdziesięciu inicjatorów na dużym obszarze, zapewniając użytkownikom elastyczność w zależności od potrzeb sytuacyjnych. Elementy systemu są lekkie i kompaktowe. System RISE-1 jest również wysoce odporny na wojnę elektroniczną.

Podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem MSZ Litwy, Gabrieliusem Landsbergisem, minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział, że głównym tematem ich rozmowy było określenie wspólnych działań na rzecz zwiększenia produkcji dronów dla Sił Zbrojnych Ukrainy. „Dużą część naszej konwersacji poświęciliśmy na zdefiniowanie wspólnych kroków, by zwiększyć produkcję dronów dla ukraińskich sił zbrojnych” – powiedział Kułeba.

„Litwa dysponuje technologią, a my możemy zwiększyć skalę produkcji. To był kluczowy temat. Jest jasne zrozumienie co, jak i kiedy zrobić, żeby ukraińsko-litewska kooperacja w produkcji dronów mogła dać maksymalne rezultaty w najkrótszym czasie” – powiedział szef MSZ Ukrainy.

Kresy.pl