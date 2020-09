Lider donieckich separatystów: wydałem rozkaz ostrzelania ukraińskich pozycji

Według Denisa Puszilina, lidera donieckich separatystów, Ukraińcy nielegalnie kopią okopy w Donbasie i zakładają nowe placówki dla swoich sił. Oświadczył, że wydał rozkaz ostrzelania jednej z takich pozycji, co ma nastąpić w poniedziałek rano.

W sobotę lider samozwańczej, nieuznawanej, separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej Denis Puszilin oświadczył, że z uwagi na niewywiązywanie się Ukraińców ze swoich zobowiązań ws. zawieszenia broni, wydał rozkaz ostrzelania w najbliższy poniedziałek miejsca, w którym zdaniem separatystów siły ukraińskie nielegalnie utworzyły umocnioną pozycję.

Puszilin twierdzi, że od końca sierpnia donieccy separatyści bezskutecznie domagaj się o strony ukraińskiej „usunięcia dopuszczania przez nią naruszeń pozycyjnych”, czyli zasypania transzei, które Ukraińcy wykopali po 22 lipca br. (od czasu zawieszenia broni), a także „nie dopuszczać do dalszych prowokacji”. Lider DRL dodaje, że wielokrotnie ostrzegano Ukraińców, że w takiej sytuacji mają prawo skorzystać z przysługujących im uprawnień i samodzielnie „usunąć naruszenia”, ale robili wszystko, by tego uniknąć. Jego zdaniem, strona ukraińska ignoruje żądania donieckich separatystów.

„W tej sytuacji, oficjalnie oświadczam, że w zgodzie z punktem ‘e’ środków dodatkowych, zdecydowałem o wydaniu rozkazu otwarcia ognia na nielegalnie wzniesione dzieła inżynieryjne w rejonie miejscowości Szumy” – napisał Puszilin. Dodał, że w odległości 600 metrów od tej miejscowości znajduje się nowa placówka sił ukraińskich. Szumy leżą niedaleko Gorłówki.

Lider donieckich separatystów zapowiedział, że formalne powiadomienie o tej decyzji zostanie przekazane przedstawicielom DRL w mińskiej Grupie Kontaktowej, a strona ukraińska zostanie dokładnie poinformowana o współrzędnych miejsca planowanej operacji wojskowej. Puszilin wezwał też stronę ukraińską do zadbania o to, by w poniedziałek 7 września od godz. 8:00 rano we wskazanym miejscu nie było ukraińskiej obsady.

„Nie potrzeba nam zrywać rozejmu. Chcemy tylko przestrzegania osiągniętych porozumień” – napisał Puszilin. Zaapelował też do Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE o monitorowanie danej operacji we wskazanym czasie.

W reakcji na to, Ukraina ogłosiła zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Trójstronnej Grupy Kontaktowej. Poinformowało o tym oficjalnie ukraińskie MSZ. Spotkanie ma odbyć się w niedzielę, w formie wideo-konferencji. Zdaniem szefa ukraińskiej dyplomacji, Dmytra Kułeby, separatyści z Donbasu szukają pretekstu do naruszenia zawieszenia broni.

„To oczywiste, że takie intencje są desperackim szukaniem powodu do naruszenia zawieszenia broni. To absolutnie nie do przyjęcia” – powiedział Kułeba.

Telegram / 112.ua / Kresy.pl