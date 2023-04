Le Monde: Francja odmówiła Ukrainie dostępu do kluczowych map

Doniesienia francuskiego dziennika Le Monde wskazują, że Francja odmówiła Ukrainie dostępu do ważnych informacji. Chodzi o mapy cyfrowe, niezbędne do wykonywania misji na niskich wysokościach przez samoloty bojowe lub drony nad Białorusią.

W ubiegłym tygodniu dziennik Le Monde podał, że Ukraina zwróciła się do Paryża z prośbą o cyfrową mapę terytorium Białorusi zwaną DTED (ang. Digital Terrain Elevation Data). Zawiera ona szczegółowy opis terenu oraz listę przeszkód. Chodzi o linie wysokiego napięcia, turbiny wiatrowe, a przede wszystkim urządzenia wojskowe, które mogłyby stanowić zagrożenie dla samolotu, takie jak radary czy systemy przeciwlotnicze.

Resort obrony Francji nie odpowiedział na prośbę dziennika o komentarz.

