Uważam, że to barbarzyńska zbrodnia, za którą nie ma przebaczenia – powiedział szef MSZ Rosji, Siergiej Ławrow, komentując zamach na Darię Duginę.

We wtorek podczas konferencji prasowej szef MSZ Rosji, Siergiej Ławrow, skomentował zamach na Darię Duginę. Jego zdaniem, była to „barbarzyńska zbrodnia”.

– Nie potrafię ocenić, co to było – akt zastraszenia czy wyrównanie rachunków. Uważam, że to barbarzyńska zbrodnia, za którą nie ma przebaczenia – powiedział szef rosyjskiej dyplomacji.

Ławrow wyraził nadzieję, że śledztwo w tej sprawie, prowadzone przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa, zostanie szybko zakończone. – Oczywiście, po wynikach tego śledztwa nie może być żadnej litości dla organizatorów, zleceniodawców i sprawców.

Samochód, którym podróżowała Daria Dugina został wysadzony w powietrze w nocy z soboty na niedzielę w pobliżu wsi Bolszyje Wiaziemy w obwodzie moskiewskim. Kobieta zginęła na miejscu. Wracała z wydarzenia polityczno-kulturalnego, na którym przebywał także jej ojciec, publicysta znany z radykalnych, imperialnych poglądów. Skłania to komentatorów do wniosku, że to właśnie Aleksandr Dugin był celem ataku.

W śledztwie ustalono, że morderstwo Darii Duginy, córki publicysty Aleksandra Dugina, zostało zaplanowane i zlecone – podała w niedzielę służba prasowa Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej. Kobieta zginęła na miejscu. Dochodzenie wykazało już, że w podwoziu samochodu, jakim podróżowała Dugina, umieszczono ładunek wybuchowy.

Jak pisaliśmy, Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej twierdzi, że zamach przygotowały i przeprowadziły ukraińskie służby specjalne. Według FSB sprawcą zamachu na Duginę była 43-letnia obywatelka Ukrainy, która przybyła do Rosji wraz ze swą nastoletnią córką. Po przeprowadzeniu zamachu Ukrainka miała wyjechać do Estonii.

Jak informowaliśmy, w niedzielę były deputowany do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej Ilja Ponomariow przekazał z kolei, że tak zwana Narodowa Armia Republikańska wzięła na siebie odpowiedzialność za zabójstwo córki Aleksandra Dugina.

Interfax / Kresy.pl