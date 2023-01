Media: Kierownictwo TVP przystało na występ Black Eyed Peas w opaskach LGBT

Występ amerykańskiego zespołu w czasie koncertu sylwestrowego organizowanego przez TVP w tęczowych opaskach nie był zaskoczeniem dla władz telewizji państwowej, twierdzi anonimowy informator.

Sprawę opisał portal gazeta.pl. Redakcja drążyła temat skandalu do jakiego doszło w czasie tak zwanego „Sylwestra marzeń z TVP”, którego główną gwiazdą był amerykański zespół Black Eyed Peas. Członkowie zespołu wystąpili z tęczowymi opaskami na ramionach, dając w ten sposób wyraz poparcia dla ruchu LGBT. Według gazeta.pl incydent ten nie był zaskoczeniem dla prezesa TVP Mateusza Matyszkowicza.

Afroamerykańscy muzycy dodatkowo podgrzali atmosferę, gdy przed wykonaniem piosenki „Where Is the Love?” ze sceny padły słowa: „Następną piosenkę dedykujemy tym, którzy doświadczyli nienawiści”, uznając za takie osoby pochodzenia żydowskiego, afrykańskiego oraz homoseksuaistów i transeksualistów, jak przypomniał portal Interia.

Tego rodzaju manifestacja nie była jednak zaskoczeniem dla zarządzających państwową telewizją. Już wkrótce po koncercie prowadzący go Tomasz Kammel powiedział mediom – „Żeby ukrócić wszelkie spekulacje – wszystko było tak, jak umówione, na najwyższym poziomie, włącznie z każdym elementem stroju”.

Potwierdza to anonimowy rozmówca portalu Gazeta.pl potwierdzający, że Black Eyed Peas uprzedzili zarząd TVP, że chcą wsytąpić w tęczowych opaskach LGBT i grozili, że odwoła występ jeśli państwowa telewizja się na to nie zgodzi. „Chcieli rezygnować, ale w drodze negocjacji z Mateuszem Matyszkowiczem ustalili, że zaznaczą swoje poparcie dla mniejszości. Prezes TVP pozwolił im na tęczowe opaski, żeby po pierwsze uratować występ gwiazdy, a po drugie, żeby nie poszła w świat wieść, że w Polsce jest cenzura, a to by potwierdzało najgorsze stereotypy” – informator podkreślił osobistą rolę prezesa TVP.

Decyzję prezesa państwowej telewizji usprawiedliwiał na Twitterze szef portalu TVP Info Samuel Pereira.

Proszę sobie wyobrazić jaka byłaby jazda i szkalowanie Polski, gdyby te opaski zostały zakazane. Uważam, że nie jest to czas, w którym możemy sobie pozwolić na to. — Samuel Pereira (@SamPereira_) January 2, 2023

Matyszkowicz, określający się mianem konserwatysty pracował dla kwartalnika „Teologia Polityczna” i kwartalnika „Fronda Lux”, obejmując w 2013 funkcję jego redaktora naczelnego. Był również zaangażowany w tworzenie portalu i forum Rebalya.pl. Prowadził program kulturalny w TV Republika, by od 2016 rozpocząć pracę w TVP. Został dyrektorem kanału TVP Kultura, a od września zeszłego roku zastąpił Jacka Kurskiego na stanowisku szefa państwowej telewizji.

interia.pl/kresy.pl