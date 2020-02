Korespondentka TVP w Brukseli: Informacje o karach jakie TSUE ma nałożyć na Polskę prawdopodobnie nie są prawdziwe

Pracownicy działu prasowego TSUE, z którymi rozmawiałam, mówili, że jeżeli chodzi o decyzję w sprawie środków tymczasowych, na przykład ewentualnego zawieszenia Izby Dyscyplinarnej itd, to raczej jest to kwestia najwcześniej kilkunastu dni, a nie kilkudziesięciu godzin, jak sugerowano w przecieku. W tego typu sprawach, które są kontrowersyjne, delikatne, wymagają głębokiego rozeznania, nie podejmuje się decyzji w tak ekspresowym tempie (…) Tego typu przecieki wypuszcza się najczęściej albo po to, by kreować chaos informacyjny, albo po to, by wywrzeć polityczną presję – zwraca uwagę korespondentka Telewizji Polskiej.

Do informacji o domniemanej karze dziennikarka odniosła się we wpisie na Twitterze.

Po raz kolejny pojawia się „news” o gigantycznych karach, które ponoć TS UE ma nałożyć na Polskę. To wciąż „przecieki”, te same od tygodnia, a nie fakty. Poczekajmy na oficjalne decyzje. Ps.Wg moich inf wobec pani będącej źródłem przecieku TS UE prowadzi postępowanie wyjaśniające — Dominika Cosic (@dominikacosic) February 8, 2020

Jak informowaliśmy, parę dni temu RMF FM podało, że Komisja Europejska przygotowuje scenariusz działań wobec Polski w związku z łamaniem zasad państwa prawa. Źródła stacji w Brukseli twierdzą, że „Komisja straciła złudzenia” wobec Polski i nie zamierza dłużej zwlekać.

Przyjęte przez Sejm zmiany dotyczą m.in. praw o ustroju sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych, o prokuraturze i ustawy o Sądzie Najwyższym. Najwięcej kontrowersji wzbudzają przepisy wprowadzające odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, kwestionowanie skuteczności powołania sędziego a także za działalność publiczną niezgodną z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Jak pisaliśmy, część środowiska sędziowskiego propozycje nowych rozwiązań nazwała „kneblowaniem sędziów”.

Nowelizacja zwiększa kompetencje dwóch nowych izb Sądu Najwyższego oraz wprowadza właściwość Izby Dyscyplinarnej SN w zakresie rozpoznawania wniosków o uchylenie immunitetów sędziów i prokuratorów. Zmienia również procedurę wyboru I prezesa Sądu Najwyższego. Kandydata na to stanowisko będzie mógł zgłosić teraz każdy sędzia SN. W ostatecznym stopniu planowanej procedury powoływania I prezesa SN wymagana będzie obecność tylko 32 sędziów SN w razie problemu z brakiem kworum.

