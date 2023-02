Kołodziejczak: do wyborów wspólna partia z Porozumieniem

Zaczynamy budowę nowego, silnego środowiska politycznego – oświadczył we wtorek lider AgroUnii Michał Kołodziejczak podczas wspólnej konferencji prasowej z szefową Porozumienia Magdaleną Sroką. Podkreślił, że do wyborów będzie przygotowana wspólna partia, która będzie startowała do Sejmu. Poinformował, że jej szyld zostanie przedstawiony w następnym tygodniu.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej, Magdalena Sroka, prezes Porozumienia, mówiła o rozpoczęciu współpracy z AgroUnią. „Jednoczymy różne środowiska – od wsi po miasto. Będziemy mówić głosem rolników” – oświadczyła, cytowana przez portal RMF FM. Jak dodała, Michał Kołodziejczak będzie wspólnie ze środowiskiem Porozumienia „walczył o polskich przedsiębiorców, o polskie samorządy”.

. @MagdalenaSroka Łączymy środowiska z dwóch biegunów miasto i wieś. Tworzymy projekt ludzi którzy zawiedli się na PiS. Michał Kołodziejczak jest skuteczny, a my mamy doświadczenie.#Porozumienie @EKOlodziejczak_ pic.twitter.com/kJPk5Kajmf — Porozumienie (@Porozumienie__) February 7, 2023

Lider AgroUnii Michał Kołodziejczak wskazał z kolei, że celem sojuszu „jest załatwienie najważniejszych spraw, które w Polsce nie zostały od dawna załatwione”.

„Widzimy, że PiS oraz poprzednie rządy bardzo dużo mówiły, a jak przychodziło do załatwiania rzeczy – zapominały o tym wszystkim. My dziś chcemy budować Polskę, która będzie przyjazna Polakom, rodzinom, pracownikom, tym, którzy budują w Polsce dobrobyt, i to są firmy” – powiedział.

„Niektórzy powiedzą, że my się różnimy. Nie, my się pięknie uzupełniamy” – dodał.

.@MagdalenaSroka Łączymy wieś i miasta, a ludzie w Polsce są jedni i mają te same problemy, który wynikają z nieodpowiedzialności dzisiejszego rządu.#Porozumienie pic.twitter.com/sp7375dkGo — Porozumienie (@Porozumienie__) February 7, 2023

W czasie konferencji prasowej padło pytanie, czy Porozumienie i AgroUnia będą jedynie tworzyć wspólne listy, czy założą wspólną partię. „Dziś zaczynamy budowę nowego, silnego środowiska politycznego. Do wyborów będzie przygotowana wspólna partia, która będzie wystawiona do Sejmu, której szyld pokażemy w następnym tygodniu” – odpowiedział.

Przypomnijmy, że prezes Porozumienia poinformowała w niedzielę, że zarząd partii dał jej „zielone światło” w zakresie współpracy z Michałem Kołodziejczakiem i Agrounią. Wskazywały na to także wcześniejsze doniesienia medialne.

rmf24.pl / Kresy.pl