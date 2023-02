Zwykli Amerykanie mniej nastawieni na konfrontację niż amerykańscy politycy

Według sondażu opublikowanego w piątek przez The Harris Poll, zdecydowana większość Amerykanów popiera rozmowy mające na celu zmniejszenie napięć z Chinami i Koreą Północną.

Piszący o nim portal Resposible Statecraft ocenia, że sondażowe „wyniki są sprzeczne ze stanem opinii w Waszyngtonie, gdzie elity polityczne nadal spierają się o to, jak zareagować na incydent, w którym rzekomy chiński balon szpiegowski przeleciał nad Stanami Zjednoczonymi w ostatnich dniach”. Dwie trzecie respondentów zgodziło się, że Stany Zjednoczone powinny „zaangażować się w dialog w jak największym stopniu w celu zmniejszenia napięć” z Chinami, a 20 proc. stwierdziło, że Waszyngton „nie powinien wznawiać oficjalnego dialogu i zamiast tego wydawać więcej pieniędzy na rozbudowę wojskową”.

Poparcie dla rozmów na rzecz deeskalcji wzrosło o Amerykanów o 5 punktów procentowych w porównaniu do 2021 r., kiedy to Harris po raz ostatni zadał to pytanie.

68 proc, ankietowanych Amerykanów powiedziało Harrisowi, że prezydent Joe Biden powinien zaoferować bezpośrednie rozmowy przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Unowi, a 58 proc. stwierdziło, że Stany Zjednoczone powinny zaoferować zachęty dyplomatyczne lub gospodarcze „w zamian za kroki w kierunku denuklearyzacji”. Tymczasem prezydent Jeo Biden sprzeciwił się pomysłowi zmiany polityki USA wobec izolowanego państwa, zamiast tego zdecydował się na pozostawienie surowych sankcji przy jednoczesnym rozszerzeniu współpracy wojskowej z Koreą Południową.

Portal pisze także o stosunku do Chin. Podczas gdy niektórzy eksperci, czy urzędnicy Pentagonu szybko wskazywali, że chiński balon nie stanowi zagrożenia, incydent wywołał wrzawę wśród wielu elit zajmujących się polityką zagraniczną, co niewątpliwie przyczyniło się do decyzji sekretarza stanu Antony’ego Blinkena o przełożeniu zaplanowanej podróży do Pekinu w ostatni weekend.

Harris przeprowadził ankietę online w dniach 17-19 stycznia na próbie 2063 dorosłych Amerykanów, na zlecenie American Friends Service Committee, znanej organizacji antywojennej kwakrów.