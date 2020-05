Kolejny dzień strajku przedsiębiorców w Warszawie. Tanajno został zatrzymany [+WIDEO]

Wzywam policję do zaniechania aktów przemocy. Policja właśnie rzuciła się na moich asystentów społecznych – mówił Braun, po szarpaninie z funkcjonariuszami policji dodając, że „doszło do naruszenia nietykalności posła”.

Jeden z policjantów w pewnym momencie zapytał Brauna, czy chce wyjść z kordonu. Poseł stwierdził, że to zrobi, ale „ze swoimi asystentami społecznymi”, czyli protestującymi. Braun domagał się kontaktu z dowodzącym akcją.

Wśród zatrzymanych znalazł się m.in. jeden z organizatorów protestu Michał Wojciechowski. Nie wiemy gdzie jedziemy, zostaliśmy zatrzymani siłą – mówił w relacji live na Facebooku, nagrywanej w policyjnym wozie.

Gdy zatrzymano kandydata na prezydenta RP Pawła Tanajno, wokół policyjnych wozów zebrali się protestujący. Skandowali „wypuścić Pawła”, doszło do przepychanek z policją, część protestujących usiadła na ulicy. W policjantów rzucano m.in. plastikowe kubki i petardy.

Ostatecznie po godz. 20 sytuacja się uspokoiła. Tłum zaczął się rozchodzić, radiowozy opuściły ulicę. Zatrzymanych mogło zostać nawet kilkadziesiąt osób.

Niestety dzisiaj po raz kolejny mamy do czynienia z nielegalnym zgromadzeniem w centrum Warszawy. Ponownie apele policjantów spotkały się z brakiem reakcji protestujących. W związku z powyższym pierwsze osoby zostały już zatrzymane prewencyjnie. Czynności będą kontynuowane. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) May 8, 2020

Policja dokonała prewencyjnych zatrzymań osób uczestniczących w piątkowym proteście przedsiębiorców; wśród nich jest także kandydat w wyborach na prezydenta Paweł Tanajno (…) Osoby te zostały przewiezione do poszczególnych komend na terenie garnizonu, gdzie zostaną przeprowadzone czynności w kierunku wykroczenia z art. 54 KW – poinformował po godz. 20:30 rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Sylwester Marczak. Nie podano dokładnej liczby zatrzymanych.

Paragraf 54 kodeksu wykroczeń mówi o naruszaniu przepisów o zachowywaniu się w miejscach publicznych. „Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.

Marczak poinformował, że wobec osób, które nie przestrzegały obostrzeń przeciwepidemicznych zostaną skierowane wnioski o ukaranie do sanepidu.

Strajk Przedsiębiorców to inicjatywa Pawła Tanajno przeciwko ograniczeniom działalności gospodarczej związanym z tłumieniem epidemii koronawirusa. Wczorajsza demonstracja była już trzecim protestem w Warszawie zwołanym przez tę grupę. Demonstrujący zebrali się o godzinie 16 na Rondzie Dmowskiego – część samochodami a część pieszo. Próbowano tamować ruch pojazdów; w pewnym momencie policja zablokowała ruch na rondzie. W związku z tym, że protest był nielegalny, funkcjonariusze wzywali zebranych do rozejścia się. Wylegitymowano 150 osób, skontrolowano 54 pojazdy i wystawiono 10 mandatów. Zatrzymano jedną osobę w związku z naruszeniem nietykalności policjanta.

Jak podaje Polska Times, oprócz Tanajno w zgromadzeniu wziął również udział m.in. szef Agrounii Michał Kołodziejczak.

W pewnym momencie protestujący postanowili przejść pod Kancelarię Premiera. Nagrania zamieszczone w sieci wskazują, że zrobiło to co najmniej kilkaset osób. W trakcie marszu skandowano hasła wymierzone w rząd i wprowadzone przez niego obostrzenia. Pod KPRM domagano się spotkania z Mateuszem Morawieckim. Doszło do przepychanek z policją. Grupa osób postanowiła, że zostanie w tym miejscu na noc. Pod Kancelarią Premiera rozbito miasteczko namiotowe, które około godziny 2. w nocy zlikwidowała policja. Zatrzymano 37 osób, w tym Pawła Tanajno.

„Wywieźli mnie do jakiegoś odludnego miejsca w Legionowie. Trzymali przez 5 godzin na tylnym technicznym siedzeniu +suki+. Co chwile trzaskali drzwiami, było cholernie zimno, nie dało się spać. O 6:30 półprzytomnemu wręczyli 3 karteczki do podpisania i zaproponowali 500 zł mandatu. Z zamkniętymi oczami z zaspania odmówiłem podpisania czegokolwiek i przyjęcia mandatu. Powiedzieli że mogę sobie iść nie wiadomo gdzie i jak” – w ten sposób opisał swoje zatrzymanie Tanajno.

