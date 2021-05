Kaufland stał się placówką pocztową – umożliwi mu to handel w niedziele niehandlowe

We wszystkich sklepach Kaufland w całej Polsce działać będą dostępne usługi pocztowe. Placówki będą mogły więc być czynne także w niedziele z zakazem handlu.

Od kwietnia ub. roku usługi pocztowe były dostępne są w ponad 100 sklepach Kaufland. Jak podała firma, do 23 maja br. w tych placówkach zostało nadanych i odebranych ponad 71 tys. paczek. W odpowiedzi na wysokie zainteresowanie tego typu usługami są one teraz dostępne we wszystkich 227 placówkach Kaufland w Polsce.

W momencie otwierania placówek pocztowych w swoich sklepach Kaufland zapowiadał, że nie ma zamiaru otwierania swoich sklepów w niedziele niehandlowe. Wprowadzenie usług kurierskich do 30 marketów sieci nie jest w żaden sposób powiązane z chęcią otworzenia sklepów Kaufland w niedziele niehandlowe – przekazało wtedy w odpowiedzi na pytania portalu wiadomoscihandlowe.pl biuro prasowe Kauflandu.

Wdrożenie do usług pocztowych pozwala sklepom na prowadzenie działalności również w niedziele niehandlowe, niezależnie od wielkości placówki.

Od wielu lat misją sieci Kaufland jest ułatwianie klientom codziennych zakupów. Konsekwentnie stawiamy na koncept one-stop-shopping, dając kupującym dostęp do szerokiego wachlarza usług i produktów najemców naszych pasaży. Mamy świadomość, że to właśnie możliwość zrobienia kompleksowych zakupów oraz załatwienia wielu innych spraw w jednym miejscu, znacznie zwiększa komfort klientów. Dotyczy to także usług pocztowych – mówi Marcin Łojewski, członek zarządu Kaufland Polska.

Na rynku handlowym obserwujemy tendencję uruchamiania tego typu działalności, która jednocześnie stwarza możliwość prowadzenia sprzedaży w niedziele niehandlowe. Uważnie obserwujemy konkurencję oraz trendy i nie zamykamy się na żadne z rozwiązań, które będzie odpowiadać potrzebom naszych klientów – dodaje Łojewski.

Jak informowaliśmy, coraz więcej sklepów jest otwartych w niedziele niehandlowe. Portal wiadomoscihandlowe.pl ustalił, że niedawno do grona wspomnianych podmiotów dołączył Polomarket.

Sieć handlowa skorzystała z wyjątku przewidzianego dla placówek pocztowych. Chodzi o lukę w przepisach, dzięki której, jako pierwsza zaczęła handlować w niedziele Żabka. „Gdy franczyzobiorcy Żabki zaczęli masowo wygrywać w sądach z Państwową Inspekcją Pracy, a Prawo i Sprawiedliwość wycofało się z planów uszczelnienia obowiązującej od marca 2018 r. ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, stało się jasne, że wkrótce podobną drogą podążą inne sieci handlowe” – pisze portal wiadomoscihandlowe.pl.

Coraz więcej sklepów dokonuje formalnej transformacji w placówki pocztowe. Na taki krok zdecydowały się: Abc, Lewiatan, Delikatesy Centrum, Euro Sklep, Stokrotka Express, Prim Market, Chata Polska, Al. Capone, Sklep Polski, Topaz, Intermarche, oraz Biedronka.

Wdrożenie możliwości nadawania i odbioru paczek sprawia, że pracę w niedziele świadczyć może w sklepie również szeregowy pracownik. W przeciwnym wypadku za ladą musiałby stać właściciel sklepu.

Dwa miesiące temu działacze NSZZ Solidarność zapowiedzieli walkę z procederem otwierania sklepów „na placówkę pocztową”.

