KAS zatrzymała transporty 36 ton nielegalnych odpadów, które próbowano wwieźć do Polski [+FOTO]

Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała na autostradzie A4 dwa transporty odpadów. Przewoźnicy próbowali nielegalnie wwieźć do Polski 26 ton piasku szklanego oraz 12 ton ziemi pochodzenia budowlanego – poinformowała KAS w poniedziałek. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska uznał oba przewozy za nielegalne.

Podczas rutynowych kontroli na autostradzie A4 KAS wykryła dwa nielegalne przywozy odpadów do Polski. Pierwszy z transportów obejmował 26 ton piasku szklanego. „Wskazany w dokumentach odbiorca towaru nie tylko się go nie spodziewał, ale też nie posiadał wymaganego zezwolenia na przetwarzanie odpadów i nie był w stanie dokonać ich odzysku lub unieszkodliwienia, w sposób zgodny z przepisami wspólnotowymi” – informuje KAS. Przewóz został uznany za nielegalny przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Naczepę z towarem zajęto do postępowania karnego. Przewoźnikowi grozi kara 13 tys. zł, a odbiorcy do 500 tys. zł.

Drugi transport obejmował 12 ton ziemi pochodzenia budowlanego. „Polski przewoźnik uznał, że może przewieźć taki transport po wcześniejszym wywiezieniu do Niemiec ładunku piasku. Przewoźnik nie posiadał licencji transportowej, a jego auto nie zostało prawidłowo oznakowane do przewozu odpadów” – informuje służba. „Polskie służby ochrony środowiska uznały przewóz jako nielegalne przemieszczanie odpadów. Kontener z ziemią zajęto do dalszego postępowania. Przewoźnikowi grozi kara wysokości 36 tys. zł, a odbiorcy towaru do 500 tys. zł” – podkreślono.

W połowie lutego bieżącego roku dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała 2 nielegalne transporty odpadów z Niemiec do Polski – 24 ton złomu i 16 ton używanej odzieży. Podkreślono, że odbiorcy nie dysponowali wymaganym zezwoleniem na przetwarzanie odpadów, ich odzysk lub utylizację. Przewoźnikom grozi kara 13 tys. zł, odbiorcom do 500 tys. zł.

Przypomnijmy, że także w październiku i listopadzie ubiegłego roku, KAS zatrzymywała nielegalne transporty odpadów z Niemiec, Francji i Austrii.

