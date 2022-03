„Jerusalem Post”: Iran ostrzelał okolicę konsulatu USA w Iraku, to był sygnał

Iran jest podejrzewany o przeprowadzenie niedzielnego ataku rakietowego na Irbil w Kurdystanie. Pociski spadły w pobliżu budowanego tam konsulatu USA – pisze „Jerusalem Post”.

Siły antyterrorystyczne Rządu Regionalnego Kurdystanu poinformowały, że na Irbil spadło 12 pocisków ok. godziny 1:30. Jak przekazano, „ataki nie spowodowały ofiar śmiertelnych, a pociski zostały wystrzelone spoza terytorium Kurdystanu i Iraku”.

Jest to duży atak i prawdopodobnie został przeprowadzony z Iranu – ocenia publicysta „Jerusalem Post”. Pociski uderzyły w pobliżu znajdującego się w budowie nowego dużego konsulatu USA w Irbil.

„Konsulat nie znajduje się w centrum miasta i jasne jest, że współrzędne konsulatu musiały być uwzględnione w precyzyjnych uderzeniach rakiet balistycznych. To jest taktyka, którą Iran stosował już wcześniej” – pisze Seth Frantzman na łamach „JP”.

The United States Consulate in the City of Erbil in the Iraqi Kurdistan Province is reportedly under Heavy Rocket Attack, at least 3 Rockets are claimed to have Struck the Compound, Air Defenses can be seen attempting to intercept Incomings, No Casualties are being reported. pic.twitter.com/iox2RViAos

— OSINTdefender (@sentdefender) March 12, 2022