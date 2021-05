Izrael: w Lod płoną synagogi, żydowskie sklepy i samochody [+VIDEO]

W żydowsko-arabskim mieście Lod doszło do gwałtownych zamieszek. Izraelskie media informują m.in. o podpalanych synagogach i sklepach żydowskich. Burmistrz Lod wzywa na pomoc wojsko i porównuje sytuację do pogromów w III Rzeszy. Na miejsce wysłano dodatkowe oddziały.

Jak podał izraelski Kanał 12, w mieście Lod podpalono trzy synagogi i liczne żydowskie sklepy, a także kilkadziesiąt lub nawet kilkaset samochodów należących do Żydów. Według stacji, miejscowa policja niewiele robi, żeby powstrzymać zamieszki. Poinformowano też, że policjanci eskortują część Żydów z ich domów, jednak późnej szef lokalnej policji zdementował te doniesienia.

Lod oraz inne położone w pobliżu miasto Ramla zamieszkuje znaczny odsetek ludności arabskiej (około 23-25 proc.).

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Jeden z mieszkańców Lod relacjonował, że ulice miasta są opanowane przez wałęsające się grupy młodych Arabów, którzy wybijają szyby i podpalają sklepy. Twierdził też, że żydowskie rodziny pozamykały się w domach i boją się wychodzić, podczas gdy na zewnątrz podpala się ich samochody. Osoba ta krytykuje policję za bierność.

Według niektórych relacji izraelskich, część mieszkańców pomimo syren ostrzegających przed atakiem rakietowym nie chce udać się do specjalnych, publicznych schronów, bo boją się, że mogą zostać zaatakowani przez tłum rozzłoszczonych Arabów. Jednocześnie, Kanał 12 pokazał nagranie, na którym żydowscy mieszkańcy rzucają kamieniami w samochodów arabskich mieszkańców miasta.

Burmistrz Lod, Jair Revivo porównał sytuację w mieście do „nocy kryształowej” i pogromów w Niemczech z 1938 roku. Wezwał też premiera Izraela do ogłoszenia w tym mieście stanu wyjątkowego. Domaga się też przysłania na miejsce wojska i wprowadzenia godziny policyjnej, bo jego zdaniem „to jest za duże na policję”.

„To gigantyczny incydent – Intifada arabskich Izraelczyków. Cała praca, którą zrobiliśmy przez lata, poszła w piach” – twierdzi Revivo. „Cały Izrael powinien wiedzieć, że to całkowita utrata kontroli. (…) Palone są synagogi. Setki samochodów podpalono. Setki arabskich zbirów włóczą się po ulicach… W Lod wybuchła wojna domowa”.

Burmistrz podkreślił też, że lokalna żydowska społeczność „ortodoksyjno-nacjonalistyczna” ma broń i chce bronić swoich domów. Dodał też, że w kierunku żydowskich domów rzucane są koktajle Mołotowa, a „sytuacja jest zapalna”. Jego zdaniem, arabska młodzież jest podburzana przez islamistów.

„Nie rozumiecie co się tutaj dzieje. To gorsze niż rakiety z Gazy. Czegoś takiego nie było w historii Izraela” – twierdzi Revivo.

W odpowiedzi na te wezwania, izraelski minister obrony Benny Gantz polecił wszystkim oddziałom policji granicznej, które dotąd wspomagały Izraelskie Siły Obronne na Zachodnim Brzegu, by natychmiast udały się do Lod.

W mediach pojawiły się też doniesienia o siłowym wejściu uzbrojonych żydowskich funkcjonariuszy na Wzgórze Świątynne w Jerozolimie.

#BREAKING: Clashes at Al-Aqsa mosque compound again in Jerusalem as Israeli forces storm the Temple Mount pic.twitter.com/S0TTivdIkC

— ELINT News (@ELINTNews) May 11, 2021