ISW: Ukraina chce sformować co najmniej 10 nowych brygad, ale nie wystarczy dla nich broni

W swoim nowym raporcie analitycy z waszyngtońskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) zwracają uwagę, że Ukraina formuje kilka nowych brygad, ale „opóźnione i niewystarczające dostawy zachodniej broni prawdopodobnie uniemożliwią wyposażenie” tych oddziałów.

ISW przywołuje opublikowany w środę wywiad prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dla serwisu Bloomberg. Twierdzi w nim, że siły ukraińskie są w lepszej pozycji, jeśli chodzi o zasoby ludzkie, niż jeszcze kilka miesięcy temu. Oświadczył też, że zdolność Ukrainy do przeprowadzenia w przyszłości kontrofensywy zależy od wyposażenia brygad w ciężki sprzęt. Dotyczy to m.in. wozów bojowych, transporterów opancerzonych, czołgów i ciężkiej artylerii. Według analityków, z wypowiedzi Zełenskiego można wnioskować, iż Ukraińcy planują wystawienie co najmniej 10 nowych brygad.

Jak czytamy, podobne szacunki na poziomie taktycznym przedstawił ostatnio dowódca jednej z ukraińskich brygad, walczących w rejonie Czasiw Jaru. Powiedział, że na tym odcinku frontu armia bardziej potrzebuje amunicji niż ludzi.

Podczas rozmowy ukraiński prezydent skarżył się, że dostawy sprzętu i broni z Zachodu na front zajmują zbyt dużo czasu. ISW zaznacza, że podobne wypowiedzi padały z jego strony miesiąc wcześniej. Wówczas narzekał, że powolne transporty broni z USA komplikują Ukraińcom odpowiednie wyposażanie brygad rezerwowych, przeznaczonych do działań obronnych.

Ponadto, w ostatnich miesiącach w ukraińskich mediach regularnie akcentowano temat braku odpowiedniej ilości sprzętu, by wyposażyć wszystkie formowane obecnie nowe brygady. Również najnowsze doniesienia wskazują, że bez dodatkowego zachodniego wsparcia Ukraina nie będzie w stanie w pełni ich wyposażyć i uzbroić.

ISW zaznacza też, że terminowe i adekwatne dostawy pomocy wojskowej z Zachodu wciąż są kluczowym czynnikiem wpływającym na to, kiedy i na jaką skalę siły ukraińskie byłyby w stanie przejąć inicjatywę i przeprowadzić w przyszłości „operacyjnie znaczące operacje kontrofensywne”. Dodaje, że ma to też kluczowe znaczenie dla uniknięcia przedłużania wojny. W ocenie analityków, obecne działania Rosji mają na celu zmuszenie Ukrainy do stałego zużywania sił i sprzętu na operacje defensywne, by nie mogła akumulować odpowiednich rezerw, koniecznych do przeprowadzenia kontrofensywy. Ich zdaniem, rosyjską presję złagodziłaby zachodnia pomoc wojskowa, umożliwiająca Ukraińcom formowanie i wyposażenie nowych jednostek bojowych i związków taktycznych na poziomie brygadowym.

