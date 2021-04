Holandia: do 2050 r. imigranci będą stanowić nawet 40 proc. mieszkańców

Według holenderskich ekspertów, do 2050 roku ponad 1/3 populacji Holandii będą stanowić imigranci, a liczba mieszkańców w wieku powyżej 80 lat ulegnie potrojeniu. Instytut Demograficzny radzi rządowi, żeby imigranci i kobiety więcej pracowali.

Imigranci i kobiety muszą więcej i dłużej pracować, wynika z rad, jakie przedstawił rządowi Holenderski Instytut Demograficzny (NIDI). Powodem jest szybkie starzenie się społeczeństwa.

Holenderski Instytut Demograficzny przy współpracy Niderlandzkiego Urzędu Statystycznego (CBS) przeprowadził badania, z których wynika, że do 2050 roku w Niderlandach potroi się liczba mieszkańców w wieku powyżej 80 lat. Oznacza to, że nominalnie liczba osób z tej grupy wiekowej wzrośnie do blisko 3 mln.

Ponadto, w Holandii w najbliższych latach i dekadach rosnąć będzie liczba imigrantów. Obecnie, w tym kraju mieszka około 4,2 miliona imigrantów, którzy już stanowią blisko ¼ populacji (około 24 procent populacji). Jednak do do 2050 roku ich liczba może wzrosnąć do tego stopnia, że ponad 1/3 holenderskiej populacji (35-40 proc.) będą stanowić imigranci.

Jednocześnie badanie pokazało, że pracujących Holendrów jest coraz mniej. Obecny udział pracowników spadnie z 46 proc. do 41-44 proc. w 2050 roku.

Z tego powodu NIDI radzi holenderskiemu rządowi, iż w sytuacji kurczącej się liczby osób pracujących i w celu utrzymania państwa opiekuńczego, konieczne są odpowiednie działania. Według raportu, „państwo powinno zachęcać imigrantów, kobiety oraz osoby starsze do częstszej i dłuższej pracy”.

Zdaniem autorów tego raportu, placówki opiekuńcze dla dzieci powinny być opłacane przez państwo, co zachęcałoby kobiety do częstszego podejmowania pracy. Zaznaczono też, że „uchodźcy muszą przechodzić szkolenia, aby przygotować ich do wejścia na rynek pracy”. Zalecono też rządowi i pracodawcom sporządzenie wykazu, :w jaki sposób stwarzają warunki, w których osoby starsze mogą kontynuować pracę tak długo, jak to możliwe”.

bankier.pl / PAP / Kresy.pl