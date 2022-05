Hiszpania i Kanada wysyłają na Ukrainę pojazdy opancerzone 4×4

Według informacji opublikowanych przez ukraiński serwis informacyjny „SUNDRIES” Hiszpania dostarczyła na Ukrainę 20 pojazdów opancerzonych 4×4 URO VAMTAC.

URO VAMTAC to lekki pojazd taktyczny 4×4 wyprodukowany przez hiszpańską firmę UROVESA. Firma UROVESA opracowała również opancerzoną wersję VAMTAC o nazwie VAMTAC S3. Pojazd ma masę 3500 kg przy ładowności do 2500 kg.

Ulepszona wersja VAMTAC S3, wyposażona w mocniejszy silnik wysokoprężny o mocy 188 KM, posiada wzmocnione zawieszenie i zwiększoną ładowność. Pojazd może być również wyposażony w pakiet opancerzenia zapewniający ochronę przed ostrzałem z broni strzeleckiej i wybuchem miny lub IED (Improvised Explosive Devices). Posiada również wzmocniony korpus, który jest w całości wykonany z materiałów balistycznych dla zwiększonej ochrony. Jest również wyposażony w fotele z amortyzacją i wzmocnione zawieszenie.

Również pod koniec kwietnia kanadyjska minister obrony Anita Anand potwierdziła, że jej kraj kupi 8 pojazdów opancerzonych dla Ukrainy.

Pisząc na Twitterze, Anand poinformowała, że rząd kanadyjski będzie współpracował z Roshel, producentem inteligentnych pojazdów opancerzonych z siedzibą w Mississauga, aby jak najszybciej dostarczyć siłom ukraińskim nowe najnowocześniejsze pojazdy.

Urzędnicy kanadyjscy nie sprecyzowali, jakie pojazdy zostaną wysłane, ale potwierdzili, że sprzęt nie zostanie pobrany z zasobów Kanadyjskich Sił Zbrojnych. Prawdopodobnie chodzi o wozy Senator 4×4, ponieważ wcześniej kraj deklarował transfer tego sprzętu.

Przypomnijmy, że opancerzone transportery Bushmaster, które Australia obiecała Ukrainie zostały już wysłane. Australijskie Siły Obronne opublikowały zdjęcia pojazdów załadowanych na wojskowy samolot transportowy Globemaster.

Exclusive pic of one of the first four Australian Bushmasters freshly repainted and refitted ahead of being flown to Europe on a C-17 – following last week’s request from Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vVYwQt5jWy

— Andrew Greene (@AndrewBGreene) April 5, 2022